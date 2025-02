Un árbitro suspende un partido de infantiles entre el Gaztelueta y el Berango por el cruce de insultos racistas entre los jugadores El indicente tuvo lugar el sábado y no es el único de este tipo que se ha producido este fin de semana

E. C.

Helena Rodríguez Lunes, 17 de febrero 2025, 12:30 | Actualizado 12:37h. Comenta Compartir

El fin de semana ha estado marcado por los insultos racistas. No ha habido categoría que se haya librado. En Primera, los de un aficionado ... del Espanyol al jugador del Athletic Maroan; en Regional Preferente, los proferidos presuntamente por un jugador del Iturrigorri contra uno del Otxarkoaga, que decidió abandonar el campo; y en la Liga B Infantil Infantil, en el encuentro entre el Gaztelueta C y el Berango C, del grupo IV, cuyos jugadores cruzaron frases despectivas racistas y religiosas. En este último incidente, que se produjo el sábado, el árbitro suspendió el encuentro y al parecer todo comenzó cuando uno de los jugadores locales llamó «puto negro» a un rival..

Este lunes, el Club Deportivo Gaztelueta ha condenado los hechos de manera contundente. Lo su hecho su presidente, Guillermo Garteiz. en Radio Bilbao. «El deporte es un sitio de encuentro y aprendizaje». «Lo primero que hicimos fue intentar averiguar qué había pasado y llamar al presidente del Berango para expresar nuestras disculpas», ha detallado Garteiz que confirmó que su equipo se ofreció a dar el partido por perdido. «Condenamos cualquier tipo de insulto, discriminación o actitud ofensiva. El deporte debe servir para fomentar valores positivos», han subrayado el presidente del club. Esta lunes por la tarde el club ha convocado una reunión para tratar lo sucedido. «Esto no es solo un problema del equipo afectado o de un jugador en concreto. Queremos que todo el club sea consciente de lo ocurrido y aprender de ello», ha argumentado Garteiz. Ahora el objetivo es que este tipo de situaciones no se repitan y para ello van a poner en marcha distintas medidas, entre ellas la institución educativa plantea desarrollar charlas sobre el respeto en el deporte dirigidas a jugadores y técnicos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión