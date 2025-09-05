El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Amanda Anisimova.
US Open

Amanda Anisimova vive su dulce sueño y jugará la final contra Aryna Sabalenka

La número 1 está completando su venganza de una derrota humillante que recibió hace apenas que una cincuentena de días en la final de Wimbledon

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:58

Aryna Sabalenka (1) contra Amanda Anisimova. Son las grandes finalistas del Open de Estados Unidos, que se disputará mañana sábado.

Anisimova está completando su venganza ... de una derrota humillante que recibió hace apenas que una cincuentena de días en la final de Wimbledon. A esta final llegó cargada de ilusiones pero se encontró con una polaca, Iga Swiatek, con más hambre de comerse la hierba londinense que ella misma que parecía una novata cuando saltó a la pista y recibió un 6-0, 6-0 que la hizo llorar mientras hablaba al público.

