Alcaraz, a por el número uno en Nueva York La inesperada retirada de Jannik Sinner en la final de Cincinnati agita la lucha por el liderato mundial y plantea dudas sobre su presencia en el US Open

Carlos Alcaraz se proclamó campeón del Cincinnati Open tras la retirada de Jannik Sinner apenas cinco juegos después del inicio de la final, bajo condiciones adversas y aquejado por una supuesta enfermedad. Aunque la victoria suma su tercer título de Masters 1000 (y el sexto de la temporada) de la temporada, el contexto lo ensombrece. No fue una batalla ganada, sino un triunfo provocado por problemas del rival que le impidieron siquiera disputar un juego del partido, sumado a lo ocurrido en semifinales, donde un Zverev lastrado por el calor y el cansancio disputó el partido a medio gas.

La derrota de Sinner ha abierto una ventana para que Alcaraz llegue como favorito a ser número 1 mundial tras el US Open. Tras Cincinnati, el murciano supera al italiano en la Race to Turin por 1.890 puntos (8.540 frente a 6.650) . Según cálculos, si se restan los puntos del US Open del año anterior (Alcaraz apenas protege 50, mientras que Sinner defiende 2.000) el español se quedaría con una ventaja de 60 puntos antes de empezar el torneo de Nueva York.

Este escenario marca a Alcaraz como el «favorito» para salir como número uno, aunque Sinner sigue en carrera si logra superarlo en el US Open. El italiano necesita avanzar una ronda más que Alcaraz por lo que un posible duelo en la final definiría todo.

«Si estoy preparado...»

La retirada por enfermedad tras solo 23 minutos en el partido (y un marcador de 0–5) dejó claro que el estado físico de Sinner es incierto justo antes del US Open, torneo que inicia este domingo en Flushing Meadows.

Su participación en los dobles mixtos (compitiendo junto a Katerina Siniakova) está prácticamente descartada y se espera que se retire de ese cuadro para centrarse en recuperar su forma para los singles . Sinner mismo ha indicado que necesita unos días antes de evaluar su estado para el US Open, dejando abierta la puerta a su participación: «Si estoy preparado física y mentalmente, estaré listo para empujar. Ahora un par de días de recuperación y luego volvemos otra vez al trabajo».

Medios británicos han apuntado que tratándose de una enfermedad y no lesión, podría recuperarse a tiempo para defender su título en singles.

La incógnita del mixto

El US Open ha estrenado este año un torneo de dobles mixtos, con formato de eliminación rápida (sólo martes y miércoles) en el que Alcaraz participará junto a Emma Raducanu. El corto periodo entre Cincinnati y Nueva York no parece ser problema para el murciano, que ya confirmó que volaría de inmediato tras su victoria rumbo a La Gran Manzana en un vuelo compartido junto con Iga Swiatek, campeona femenina de Cincinnati.

Por su parte, Sinner se ve obligado a elegir. Si se retira del mixto, podrá concentrarse en su defensa en singles; si participa y su estado no mejora, podría arriesgar su preparación.

La rivalidad Alcaraz/Sinner ya está marcando el tenis contemporáneo y define a los «Big Two» de esta era. Se han enfrentado en 14 ocasiones, con Alcaraz liderando 9–5 (3–2 en Grand Slams, 4–2 en finales). En 2025 ya se han repartido los tres grandes: Alcaraz en Roland Garros y Sinner en Wimbledon (también ganó en Australia, aunque la final la disputó ante Zverev).