Alcaraz afronta la semana de la verdad en Nueva York

La hora de la verdad ha llegado para los principales favoritos al triunfo final en el Open de Estados Unidos, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. ... El número uno tenía que confirmar su presencia en los cuartos de final al cierre de esta edición. El número dos buscará hoy estar en las semifinales en el torneo que en 2022 lo dio a conocer el mundo como el más joven en ganarlo desde Pete Sampras en 1990, y en colocarse entonces al frente del ranking mundial.

Los dos están en un nivel superior al del resto de rivales, así al menos lo reconoce alguno de ellos como Tommy Paul, que dice encantarse con el juego de ambos y reconoce que «muchos necesitamos mejorar para seguir su ritmo; tenemos que ponernos al día». Así se expresó el estadounidense tras ser eliminado en tercera ronda en cinco sets por Alexander Bublik, que se medía en octavos a Sinner.

Alcaraz hasta el momento ha resuelto los cuatro encuentros por la vía directa y en los que ha empleado 7h37'. No ha perdido un set y solo ha cedido 36 juegos. Su rostro descubre satisfacción y disfrute. Está en un momento dulce. Solo ha perdido dos partidos de 23 que ha disputado en los tres anteriores Grand Slam. Y en el ambiente ruidoso y carnavalero de Nueva York encuentra su escenario ideal. «Creo que mi estilo de tenis encaja muy bien con la energía de Nueva York. Cada vez que entro en la cancha para un partido o un entrenamiento, la gente siempre está ahí. La energía es especial. De día o de noche. Da igual. La gente disfruta y aporta mucha energía», sostiene.

Primer rival top-20

Hoy el tenista español se enfrentará al checo Jiri Lehecka, vigésimo cabeza de serie, que buscará la revancha de la derrota sufrida en la final de Queen's de este año, en la que Alcaraz se impuso en tres sets. Lehecka puede decir que es de esos pocos jugadores que ha vencido al número dos del mundo. Lo hizo en cuartos de final de Doha este año, pero el balance es favorable al murciano por 2-1.

Para Alcaraz, Lehecka significa el primer jugador top-20 al que se enfrentará. Después el camino será más espinoso. En una posible semifinal le esperará o bien Novak Djokovic (7) o Taylor Fritz (4), y en la final nadie duda de que Sinner estará ahí.