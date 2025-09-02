El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alcaraz actuará hoy en una cancha con una «energía especial». Reuters

Alcaraz afronta la semana de la verdad en Nueva York

El murciano se mide hoy al checo Lehecka, uno de los pocos jugadores que ha ganado al actual número dos, en un escenario que le cautiva

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:31

La hora de la verdad ha llegado para los principales favoritos al triunfo final en el Open de Estados Unidos, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. ... El número uno tenía que confirmar su presencia en los cuartos de final al cierre de esta edición. El número dos buscará hoy estar en las semifinales en el torneo que en 2022 lo dio a conocer el mundo como el más joven en ganarlo desde Pete Sampras en 1990, y en colocarse entonces al frente del ranking mundial.

