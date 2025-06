El Masters CaixaBank será más corto e incorpora una 'segunda división'

El Masters CaixaBank, el torneo por excelencia del verano, llegará esta temporada con varias novedades. La primera es que se reduce el número de parejas ... y se pasa de ocho a siete, y la segunda es que incorpora una 'segunda división', el Serie B, en el que estarán algunos pelotaris de primer nivel como Peio Etxeberria, Peña II y Darío. La competición arrancará el día 18 de julio en Barakaldo y concluirá el 14 de septiembre, por lo que se reduce en quince días con respecto a la anterior edición por problemas de fechas en el frontón del Navarra Arena, que volverá a acoger las semifinales y la final. También se elimina el play-off, y las dos combinaciones que disputarán el choque cumbre saldrán del enfrentamiento entre el primer y cuarto, y el segundo y el tercer clasificado.

La competición volverá a contar con parejas mixtas, uno de sus atractivos visto que cada vez las promotoras optan menos por esta fórmula. Altuna III e Imaz volverán a jugar juntos, Artola tendrá de compañero a Martija, Ezkurdia a Iztueta, Zabala a Mariezkurrena II, Larrazabal a Rezusta, Jaka a Zabaleta y Elordi a Albisu. Cada jornada jugarán seis y una descansará. Laso estará ausente por su reciente operación en el tendón de la rodilla. Desde su promotora Baiko no ponen fecha para su reaparición, «pero en el verano lo va a tener complicado», ha admitido su gerente comercial Unai Iglesias.

El vizcaíno vuelve a una competición de la que se cayó el año pasado cuando se incrementaron en dos el número de combinaciones y lo hace con un zaguero con el que ya la jugó el año que fue campeón del Manomanista en 2023. «Con el trote de partidos que tuve entonces no pude hacer el campeonato que me gustaría, por lo que trataré de sacarme esa espinita. Las sensaciones que tengo son buenas por lo que trataremos de sumar para dar guerra», ha manifestado.

«Toca demostrar»

Zabala vuelve a ser una apuesta de Aspe de cara a la época estival, hasta el punto de que relega a Peio Etxeberria, que hoy no ha acudido a la presentación, al Serie B. Las de Baiko también son claras. Iztueta, que aprovechó esta competición la pasada edición como trampolín para estar en el Parejas, y Larrazabal, que vuelve tras perderse el de 2024. Como consecuencia de ello, Peña II, campeón en la última edición con Zabaleta, cae a la 'segunda división'. «En Baiko solo juegan tres delanteros arriba y esta vez me ha tocado jugar el Serie B. Era una posibilidad. No ha sido un golpe muy fuerte. Ahora toca demostrar que estoy a un buen nivel. Soy consciente de que nos costará un montón ganar partidos porque es un torneo muy fuerte y complicado. Me llevo bien con Gabirondo y podemos hacer una buena pareja».

El resto de combinaciones en este campeonato serán Peio Etxeberria-Morgaetxebarria, Agirre-Eskuza, Darío-Eskiroz, Zubizarreta III-Bikuña, Salaberria-Aranguren y Senar-Tolosa. Tras recuperarse de su lesión en la muñeca, el zaguero de Anoeta aprovechará la cita para rodarse y volver a recuperar sensaciones. «Ha sido complicado tomar decisiones a la hora de determinar qué pelotaris iban a estar en cada campeonato, pero también se ha querido dar más protagonismo al Serie B», han señalado desde las operadoras.