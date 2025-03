Iñaki Artola: «La pelota no me debe nada, me siento un privilegiado»

Ha tenido que pelearse con los fantasmas en forma de lesión que le atosigaron durante el Parejas, pero Iñaki Artola ha sabido «gestionarlos mejor que ... en otras ocasiones» y ha conseguido plantarse en la lucha por la txapela junto a Mariezkurrena II. El domingo se enfrentan a Ezkurdia y Rezusta en el frontón del Navarra Arena.

– El día que consiguió el billete para la final su cara lo decía todo.

– Sigo con esa sonrisa. Hay mucho trabajo detrás. Todos los campeonatos son importantes, pero el Parejas es el más largo, mentalmente el que más duro se hace. Y llegar a la final es lo que has soñado siempre.

– ¿Fue duro aquel último partido?

– Fue una semana en la que tuve que trabajar bastante para controlar las emociones porque jugué en el frontón que gané la semifinal del mano a mano y luego no pude disputar el partido decisivo por la lesión en el dorsal.

– ¿Aquella final todavía está en la cabeza?

– Esa espina ya está fuera. No la jugué, pero me quedé con el orgullo de haber llegado.

– ¿Falta una txapela en su palmarés?

– No me falta nada. Mi objetivo es estar en la pelea. En los últimos años lo estoy viviendo así. Mi papel es estar ahí y comprar boletos para ver si algún día toca.

– ¿No piensa que la pelota le debe una?

– Para nada. Todos los profesionales somos unos privilegiados. Esto es un deporte cuya base es el trabajo voluntario y yo puedo vivir de ello. Y encima tienes la suerte de poder disfrutar algo tan especial como una final. Solo me faltaría decir que la pelota me debe algo. Siento que incluso es al revés, que le debo algo yo.

– Ha llegado a la pelea por la txapela tras un campeonato complicado.

– Qué caprichoso puede ser el deporte. El anterior campeonato que jugamos juntos Mariezkurrena II y yo no fue mucho peor que este y quedamos fuera de la final por un tanto. En esta ocasión él ha tenido que dejar uno y yo cinco partidos, pero en los momentos decisivos hemos respondido. Necesitas ese puntito de suerte que hemos tenido este año.

– ¿Ha tenido que pelearse con muchos fantasmas por las lesiones?

– Sí. Cada uno tiene los suyos. Los míos son las lesiones. Salir de una sin tener la certeza de si vas a responder bien porque vuelves sin mucha preparación. Este año ha sido el que mejor he gestionado eso. He tomado decisiones que otro año no las hubiera tomado y he acertado. Las semifinales anteriores que perdimos valieron para aprender.

– Es su primera final, pero da la sensación de estar tranquilo.

– Nervios hay, porque sino no seríamos personas. Pero no es igual. Me acuerdo cómo gestioné las semifinales que jugué con Albisu cuando tenía 20 años, y ahí sí que tengo una espina clavada. Nunca dejas de aprender.

Echado para adelante

– El aspecto mental es muy importante.

– Después de trabajar con mi preparador Axier Arteaga durante varios años tengo que darle la razón. Igual es un apartado que personalmente le he dado menos importancia de la que tiene.

– Durante los últimos años ha sido un pelotari que ha tenido que ganarse la plaza para estar en este torneo.

– Hasta ahora no la he tenido asegurada. Ha habido años que he tenido que trabajármela, incluso temporadas en las que no he sido ni el primer suplente. Fácil no es. Hay que saber llevarlo. Cuando sientes que aún así no pasa nada y que importa más el trabajo de cada día, ayuda a ver como funciona la historia.

– ¿Mariezkurrena II lleva las riendas de la pareja?

– Es muy echado para adelante. Pero hay que congeniar. Cada uno tiene que respetar lo suyo. Jugar por segundo año juntos ha sido un factor positivo. Te vas conociendo.

– Ezkurdia y Rezusta.

– Son una combinación que juega un montón. Nuestros dos últimos partidos contra ellos no fueron malos pero no nos valieron para ganar. No podemos esperar que tengan un día malo porque es improbable. Es una pareja muy sólida que siempre da su nivel. Tendremos que jugar mucho para tener opciones.

– ¿Le gusta el frontón del Navarra Arena?

– Los pocos partidos que he jugado allí me he quedado con buenas sensaciones, pero es una cancha en la que muchas veces los partidos se han alargado y no es fácil terminar el tanto porque la pelota bota bastante... Me faltan referencias.