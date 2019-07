La Feria de la Blanca ya tiene nombres Bengoetxea formará pareja con Imaz en la feria de La Blanca. / Jordi Alemany Irribarria-Rezusta, Ezkurdia-Zabaleta, Bengoetxea-Imaz y Urrutikoetxea-Albisu serán las parejas protagonistas JUAN PABLO MARTIN Lunes, 29 julio 2019, 13:50

La Feria de La Blanca de mano ya tiene nombres. Aspe desembarca con cuatro de sus primeros espadas y dos parejas potentes, Irribarria-Rezusta y Ezkurdia-Zabaleta, mientras que Baiko presenta a la combinación que fue la revelación del torneo de San Fermín, Bengoetxea VI-Imaz, y el potencial de Urrutikoetxea-Albisu. Se echa en falta a Altuna III y Olaizola II. Desde la Liga de Empresas de Pelota Mano se justifica que el restraso de la negociación llevada a cabo con el Ayuntamiento ha provocado que los pelotaris tengan ya algunos partidos cerrados con antelación y que, en el caso del delantero de Goizueta, hay que dosificarle en su proceso de que vuelva a ser el de antes. El día 5 y 6 por la noche (22.15 horas) se juegan las semifinales. La primera jornada se miden los pelotaris de la promotora bilbaína, mientras que la segunda lo harán los de la eibarresa. La final será el día 9.

«Presentamos dos combinaciones muy potentes. Unos son los actuales campeones del torneo de San Fermín y del Parejas de 2017, además de campeón Manomanista. Hay que ir repartiendo diferentes torneos y siempre se queda alguno fuera», ha destacado el director comercial de Aspe Inaxio Errandonea. Las entradas ya están a la venta en la página web. www.entradasfrontón.com, y también estarán disponibles en taquilla una hora antes del inicio de cada función.

Ambas partes no no han tenido problemas en admitir que es la primera vez que el Ayuntamiento ofrece una «pequeña colaboración» económica para que la feria salga adelante porque anteriormente «la federación solo ofrecía su colaboración para la organización», ha añadido Errandondea. Livia López, concejala de Salud y Deporte, ha subrayado que «me he encontrado un deseo por parte de las empresas de una interlocución directa con el Ayuntamiento, que entendemos era legítima, y a partir de ahí se ha resuelto todo relativamente rápido y de una manera cordial».

Extensión del acuerdo

Por parte de las operadoras han destacado que se había pedido una ayuda «porque en todos los torneos de verano y por parte de diferentes ayuntamientos la recibimos. Y, aunque se ha cerrado a muy última hora, sí que hemos encontrado predisposición por parte de los responsables municipales para este año y los siguientes, algo que es de agradecer», ha admitido Errandonea. Ahora es labor de las promotoras atraer al aficionado para tratar de mejorar el número de asistentes con respecto al año pasado en el que se detectó un descenso de espectadores.

Este acuerdo de colaboración puede tener su extensión a lo largo del año para que el Ogueta recupere el protagonismo con festivales de otros campeonatos. «Vamos a intentar que no se reduzca solo a la Feria de La Blanca sino que intentaremos que haya dos o tres citas más a lo largo del año para que los aficionados puedan disfrutar», ha manifestado López.