Erkiaga e Ibarluzea marcan territorio

Juan Pablo Martín Lunes, 3 de febrero 2025, 23:09

Era un partido trampa. Una final anticipada en la que Erkiaga e Ibarluzea marcaron territorio con respecto a Laduche y Manci. Los vizcaínos terminaron invictos la liguilla de semifinales del Winter Series de cesta punta y metieron toda la presión a sus rivales de cara al choque en el que se repartirán las txapelas. Por el resultado, y por las sensaciones que transmitieron este lunes una y otra pareja durante el partido.

El destino quiso que ambas se cruzaran con el billete ya conseguido y flotaba en el aire la duda de las consecuencias que este encuentro podía tener de cara al decisivo. Los que vistieron de rosa las despejaron a su favor. Sobre todo el delantero de Ispaster. Se encargó de enviar un aviso a navegantes y ratificó que va a por todas.

Necesitaba una actuación así para tener un par de semanas tranquilas y sumir en un mar de dudas al vascofrancés y al de Mutriku, y los espectadores que llenaron el frontón Jai Alai agradecieron el espectáculo. Sacó su mejor versión, sobre todo en el segundo set, y amarró la victoria bien acompañado por Ibarluzea. Los azules tiene trabajo por delante para recuperarse del golpe y volver a ser la combinación fiable que habían sido hasta el momento.

No es que ayer jugarán mal. Es que tuvieron enfrente un torbellino que se los llevó por delante. Y encontrar la fórmula para que no les vuelva a hacer estragos les va a resultar complicada. Puede ir por tratar de dejarle en fuera de juego, algo que consiguieron en los primeros tantos del primer set al cargar atrás. Porque Ibarluzea comenzó con algún problema a la hora de dirigir su revés y de medir los saques cortos de Laduche.

De esta forma, consiguieron una ventaja de 1-6 que parecía les podía impulsar para hacerse con la primera victoria parcial. Pero el zaguero de Markina se rehizo rápido y, a medida que entró en el choque, comenzó la remontada de los rosas.

Fue progresiva porque Manci estuvo seguro en su parcela, pero a Laduche le pudo la ansiedad. Encadenó algunas buenos remates como un par de dos paredes desde el cuadro ocho tanto con el costado como con la derecha, con errores que facilitaron que los rezagados comenzaran a reducir la diferencia avanzado el set (5-11).

Responsabilidad

A estas alturas, el motor de Erkiaga ya había comenzado a dar síntomas de mejoría y empezó a presionar a sus oponentes, que vieron cerca su objetivo pero no pudieron alcanzarlo porque les pesó la responsabilidad. Y así llegaron los empates a 11 y 12. La tensión creció y los vizcaínos supieron gestionarla mejor. Las cuatro pasas de Laduche a estas alturas del encuentro les dificultaron más el camino. Y el de Ispaster se la jugó a la hora de entrar al resto en el último tanto para encestar y amarrar el juego (15-13).

El segundo set tampoco comenzó bien para el vascofrancés y el guipuzcoano porque el delantero estuvo algo revolucionado. El de Ispaster olió sangré y se lanzó a degüello. El ritmo de juego aumentó y los tantos se acortaron porque su costado se convirtió en una máquina de facturar tantos.

Estuvo cómodo en la refriega en los cuadros alegres y su calidad hizo el resto. Ibarluzea sostuvo el choque atrás a la perfección y no cometió un solo error además de generarle algunos huecos. A Laduche y Manci no les quedó otra que arriesgar, pero no lo hicieron con cabeza y jugaron a lo que sus rivales quisieron (15-6). Les toca resetear. Tienen dos semanas para madurar una nueva estrategia que se antoja complicada.