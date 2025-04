Elordi califica como «sosas» las seis pelotas que ha tenido para escoger en el Labrit para el duelo contra Artola

Juan Pablo Martín Miércoles, 9 de abril 2025, 14:28 Comenta Compartir

Aitor Elordi no ha encontado lo que buscaba en el cestaño este miércoles de cara al primer partido de la liguilla de cuartos del Manomanista el sábado frente a Iñaki Artola en el frontón Labrit de Pamplona. El delantero vizcaíno ha calificado de «sosas» las seis pelotas que se ha encontrado después de que el guipuzcoano escogiera primero. «No he salido contento. Las suyas cuando las he probado me han gustado más», ha señalado.

Desde su punto de vista, la media docena que había cuando le ha correspondido el turno «no tenía mucha gracia ni brillo para un campeonato de primera. De lo que había me he quedado con lo que más me conviene. Por lo menos, las dos de mi rival están en el cestaño», ha subrayado.

El lote del pelotas del Labrit se separó hace cerca de tres semanas sin que el seleccionador, Martín Alustiza, supiera los pelotaris que se iban a enfrentar. La Liga de Empresas de Pelota a Mano (LEP.M) le dio 230 para todo el campeonato de las que tuvo que realizar 20 lotes de ocho teniendo en cuentas las características de las distintas canchas en las que se va a jugar el torneo.

En el Astelena

Las que han escogido Altuna III y Larrazabal en el Astelena de Eibar posteriormente, sí han dejado satisfechos a sus protagonistas de cara al choque del domingo. Ambos se han decantado por cueros rápidos que resbalan por el suelo. El campeón de Amezketa ha tardado algo más que su rival. «El material era parecido. Todo el cestaño era bastante similar, por lo que no hay excusas», ha destacado el guipuzcoano.

