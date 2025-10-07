«Para que la cesta punta se consolide no nos podemos relajar ni un minuto»

A sus 35 años, Xabier Barandika sumó su segundo título en la final a cuatro de la liga Jai Alai que cerró hace apenas una ... semana la temporada junto a López en el frontón Carmelo Balda de San Sebastián. Llenaron en una ciudad en el que la cesta punta no tiene tanta tradición. La modalidad sigue dando pasos, y el nuevo poseedor del 'gerriko' dorado considera que «vamos por buen camino».

– ¿Qué supuso ganar por segunda vez la final a cuatro de San Sebastián?

– Estoy muy contento porque le he dado la vuelta a las lesiones y por el nivel mostrado con López.

– Fue un premio a la regularidad.

– En el ranking tuve más altibajos que mi compañero. En verano él estuvo muy bien y a mí en Iparralde las cosas no me salieron, por lo que bajé un poco. Pero conseguimos estar con los mejores e hicimos un campeonato excelente.

– Supieron compactar.

– Para un delantero jugar con López es bastante cómodo porque te da confianza. Sabes que no va a fallar. Hemos llevado las estrategias a la perfección y tuve posibilidades de hacer muchos tantos.

– ¿Qué valoración hace de la temporada?

– Bastante positiva. El Winter Series no fue como estaba previsto, pero a partir de ahí estuve bastante bien. Luego me rompí el menisco y, aún así, llegue a la final en Bilbao y en Gernika, y gané en Mutriku y San Sebastián.

– ¿La lesión de rodilla está olvidada?

– No. Me rompí el cruzado hace dos años y este año el menisco. Siempre es una incertidumbre saber cómo voy a estar, pero por ahora no me duele. Aunque tengo molestias a veces no son nada del otro mundo. Estoy demostrando que cada vez me siento mejor en la cancha.

– ¿Ya es el de siempre?

– No sé si volveré a ser el de siempre. Cuando me lesioné estaba muy fuerte. Era de los pocos que podía hacer frente a Erkiaga y hoy en día estoy intentando llegar al mismo nivel. Si el cuerpo me aguanta creo que volveré a conseguirlo.

– ¿Qué le falta?

– Después de una lesión tan grave la chispa de la pierna nunca vuelve, pero casi estoy al 100%.

– Llenaron el frontón Carmelo Balda donde no existe tanta tradición a la cesta punta.

– Ha sido una sorpresa muy grande. Hay que felicitar a la empresa por hacerlo posible. Han hecho un muy buen trabajo y los pelotaris hemos tratado de poner de nuestra parte para conseguirlo. Es algo positivo para este deporte.

– ¿Qué falta para que la modalidad se consolide definitivamente?

– Vamos por muy buen camino. Se está trabajando mucho por parte de la empresa. Las escuelas cada vez tienen más gente y la labor es buena y el público está respondiendo bien... Con el paso del tiempo creo que se logrará. Pero no podemos parar. Esto tiene que seguir y no nos podemos relajar ni un minuto.

– ¿En qué se ha notado la llegada de Iñaki Osa Goikoetxea a la intendencia?

– Hoy en día la comunicación entre el pelotari y la empresa es mucho mejor. Es el encargado de confeccionar los campeonatos y está acertando porque están saliendo buenos partidos.

«Bastante listo»

– Le ha ganado a Erkiaga los dos últimos encuentros. ¿Es cada vez más factible?

– Que va. Sabemos cómo juega, qué nivel tiene... Todos estamos intentando llegar al mismo pero es muy difícil. Yo tengo 35 años y sé que puedo competir contra él, pero es el número uno y nosotros tenemos que intentar ganarle.

– Antes era algo más conservador en su juego.

– Llevo años cambiando eso. Antes de romperme la rodilla empecé a rematar más, aunque es verdad que si no tengo posibilidades no lo voy a hacer. Toda mi vida he sido bastante conservador y aún lo sigo siendo, pero creo que soy bastante listo y sé cuando tengo que rematar.

– Lo suyo es madurar el tanto para encontrar el momento.

– En su día me enseñaron que para hacer los tantos hay que trabajar y cuando tengas posibilidad rematar bien. A resto de saque sí que hay gente que remata más que yo, pero no soy tan conservador como dice la gente.

– Cuando se cerró el frontón de Dania en 2021 llevaba allí cinco años y pudo vivir la experiencia del sueño americano. ¿Le costó mucho volver a adaptarse a la vida aquí?

– No. Nuestra vida de aquí ya la conocíamos de antes. Nos fastidió que se cerrase Dania porque deportivamente era algo increíble. Jugando allí todos los días se aprende un montón de cesta punta. Es una pena que los chavales de hoy en día no puedan tener lo que nosotros tuvimos. Fue un bajón para el deporte.

– ¿Trabaja en algo más a parte de la cesta punta?

– Soy de monitor en la escuela de Gernika.

– ¿Su espina clavada es el Winter Series?

– Llegué a una final con Lekerika contra Beaskoetxea y López y nos quedamos a las puertas por un tanto. La tengo clavada, pero trataré de sacármela este año.