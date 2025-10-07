El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Xabier Barandika estrenó el lunes en Durango el 'gerriko' dorado de campeón de la Liga Jai Alai Juan Echevarría
Xabier Barandika | Puntista

«Para que la cesta punta se consolide no nos podemos relajar ni un minuto»

Xabier Barandika. Doble ganador de la final a cuatro ·

El delantero de Gernika no sabe si volverá «a ser el de siempre» tras sus lesiones de rodilla, pero ha terminado «muy contento» la temporada

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Martes, 7 de octubre 2025, 19:50

Comenta

A sus 35 años, Xabier Barandika sumó su segundo título en la final a cuatro de la liga Jai Alai que cerró hace apenas una ... semana la temporada junto a López en el frontón Carmelo Balda de San Sebastián. Llenaron en una ciudad en el que la cesta punta no tiene tanta tradición. La modalidad sigue dando pasos, y el nuevo poseedor del 'gerriko' dorado considera que «vamos por buen camino».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos fallos en la misma catenaria desataron el caos en el metro en horas punta
  2. 2

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  3. 3

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  4. 4 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  5. 5

    La falta de relevo dispara los traspasos de despachos de lotería en Bizkaia
  6. 6

    Las obras de Zorrozaurre destapan los raíles del tranvía a Algorta de 1876
  7. 7 Euskadi abrirá a familias monoparentales las ayudas de 100 euros al mes por hijo
  8. 8 Dos trabajadores heridos por una descarga eléctrica en la acería ACB en Sestao
  9. 9

    El Athletic elimina 44 butacas del palco para venderlas entre 455 y 730 euros por partido
  10. 10

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Para que la cesta punta se consolide no nos podemos relajar ni un minuto»

«Para que la cesta punta se consolide no nos podemos relajar ni un minuto»