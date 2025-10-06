Barandika vuelve a ganar a Erkiaga

Juan Pablo Martín Lunes, 6 de octubre 2025, 23:51 Comenta Compartir

Pudo caer de cualquier lado, pero se lo llevó Barandika. Otra vez. Segundo pase a un choque cumbre que arrebata el delantero de Gernika a Erkiaga. El anterior fue el de la final a cuatro de San Sebastián que cerró la temporada. El de este lunes, la del nuevo Master de Durango con el que arrancaba la nueva campaña. El partido era una revancha entre los dos artistas de los cuadros alegres acompañados por dos zagueros con mucho poder en la derecha que no defraudaron. 86 minutos de buena cesta punta fueron los que se pudieron presenciar en el frontón Ezkurdi en el segundo encuentro del festival. Los cuatro protagonistas rindieron a un gran nivel,pero ganaron el delantero de Gernika y Lekerika al de Ispaster y Del Río.

En un partido muy exigente y tenso, todo se decidió en el último instante y el público que llenó las tres cuartas partes del aforo del recinto terminó rendido a los puntistas. Porque se exprimieron a fondo y porque dieron espectáculo, que es en lo que consiste. El primer set fue para los ganadores. Barandika aprovechó el momento dulce por el que atraviesa para marcar la diferencia. Más agresivo que lo que acostumbra, tuvo una bonita pugna con el delantero de Ispaster de la que salió victorioso. Muy activo a la hora de entrar de aire para ayudar a su compañero, finalizó siete tantos y tan solo cometió un error. Estuvo enorme en el rebote con el que buscó la última losa para evitarse problemas. Lekerika le siguió a la perfección. Consigueron contener a Erkiaga con una defensa descomunal, y cargaron atrás donde al alavés se le acumuló el trabajo. Lograron romper el set tras el empate a cuatro y muy seguros mantuvieron la situación controlada hasta el final.

En el segundo cambió el panorama. Erkiaga había tomado nota y le tocó arriesgar. Lo hace como nadie. Con Del Río bastante más asentado, el mago de Ispaster pudo hacer diabluras con sus costado. Los de amarillo bajaron las revoluciones y fueron más conservadores. Pagaron las consecuencias.

Urreisti y Zabala

Llegaron a tener un 5-8 a favor, pero el delantero que vistió de color champán sabe moverse a la perfección en situaciones límite. Hasta entonces ya había dado muestras de estar más entonado en este segundo set, pero se encendió definitivamente para igualarlo todo. A destacar el dos paredes de costado que se marcó tras volar y alcanzar una cortada de Barandika (15-12). El tercero fue de infarto. Erkiaga estaba en su salsa, pero apareció el revés de Lekerika como otro arma más de los de amarillo. Su objetivo era volver a controlar la situación, pero el choque estuvo en un pañuelo y la tensión fue máxima. Llegaron a estar a uno del final después de que el delantero metiera un buen dos paredes de resto. Pero Erkiaga respondió de inmediato. Sin embargo, no pudo encestar de revés en el siguiente tanto (4-5).

Los rivales de los gernikarras en la final serán Urreisti y Zabala. Sacaron adelante un choque con bastante errores ante Olharan e Ibarluzea. A los protagonistas les costó asentarse sobre la cancha y en primer set se mantuvo igualado hasta el empate a diez, más por los fallos cometidos que por otra cosa. El delantero vascofrancés despertó a tiempo para cerrarlo a su favor (10-15).

Mejoraron los rezagados en el segundo. El delantero estuvo más activo y arriesgó más, y Zabala ganó en consistencia y le soltó mejor a la pelota. Rompieron la igualdad en el tercer cartón y ganaron el juego sin excesivos problemas (15-9). Aprovecharon la inercia que traían y compactaron bastante mejor para no sufrir en el definitivo (5-1).