Altuna, baja entre dos y tres semanas Altuna III entra de zurda ante Ezkurdia. / Justo Rodríguez El amezketarra sufre una microrrotura en el bíceps de su brazo izquierdo ENRIQUE ECHAVARREN Martes, 25 septiembre 2018, 01:29

Jokin Altuna deberá permanecer de baja entre dos y tres semanas. La lesión que sufrió el domingo en el Adarraga de Logroño en el bíceps de su brazo izquierdo durante la final del torneo de parejas de la feria de San Mateo es más grave de lo que se pensaba en un principio. El amezketarra se vio obligado a renunciar cuando en el marcador del partido figuraba un 9-14 favorable a Ezkurdia y Ander Imaz, que acabarían proclamándose campeones.

Altuna III sufrió un pinchazo al ejecutar una parada en el txoko. Entró a los vestuarios en el 7-9, volvió a hacerlo en el primer descanso obligatorio –su regreso a la cancha se demoró más de lo habitual– y después en el 14-9. Ahí se dio cuenta de que no podía seguir. «A medida que avanzaba el partido notaba que se me iba cargando el brazo izquierdo. El médico me dijo que parase cuando he entrado por primera vez al vestuario, pero quería probarme. No jugaré el Master Codere. Lo importante es recuperarse para el Cuatro y Medio. No pienso arriesgar por volver antes». Esas fueron sus declaraciones en plena cancha del Adarraga.

El amezketarra se desplazó ayer por la mañana a Pamplona para someterse a una resonancia magnética en la clínica San Miguel. Le dieron hora a las 14.30. «A ver qué es lo que dicen los médicos, pero me imagino que tendré que estar entre dos y tres semanas de baja», dijo la víspera antes de conocer los resultados. Dio en el clavo.

Fisioterapia

En el parte médico redactado por el doctor José María Urrutia y hecho público a media tarde de ayer, se especifica que «se aprecia una pequeña rotura fibrilar grado II en el músculo bíceps braquial izquierdo». El médico pamplonés adelantó que el pelotari ya ha iniciado el proceso de recuperación mediante un tratamiento de fisioterapia y estima un periodo de baja aproximado entre dos y tres semanas.

Esta lesión le impedirá disputar el Master Codere –Altuna III encabezaba la clasificación del ránking con 3.420 puntos– y la final del torneo San Saturio de Soria, en el que estaba anunciado en la final del martes 2 de octubre junto a Aretxabaleta, su zaguero en la recién concluida feria riojana.

Pero lo que más preocupa a los técnicos de Aspe es saber si Altuna estará en condiciones de disputar el Campeonato del Cuatro y Medio, del que es vigente campeón. Se presenta el lunes y toman parte seis pelotaris por empresa. Asegarce alinea a Olaizola II, Bengoetxea VI, Urrutikoetxea, Agirre –fue campeón de Segunda en 2017– y los dos vencedores de las previas del viernes en el Izarraitz de Azpeitia entre Artola-Arteaga II y Víctor-Laso. Por su parte, Aspe cuenta inicialmente con Altuna III, Ezkurdia, Elezkano II, Irribarria, Julen Retegi y Jaka, si es que el lizartzarra se recupera a tiempo del edema que arrastra desde hace meses en el dorsal derecho.

La jaula comenzará el primer fin de semana de octubre y finalizará a mediados de noviembre para dar paso al Parejas. Altuna III no entraría en liza hasta la liguilla de cuartos, prevista para el fin de semana del 12 al 14 de octubre, por su condición de semifinalista de la última edición. En esas fechas se cumplirían tres semanas, plazo establecido ayer para su recuperación, por lo que el amezketarra llegaría muy justo y sin apenas preparación para afrontar la defensa del título.