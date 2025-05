Aimar Olaizola: «Iker Larrazabal ya ha demostrado que puede jugar la final del Manomanista»

Aunque le ha sorprendido «un poco» que Iker Larrazabal haya alcanzado la semifinales en su primera participación en el Manomanista de primera, Aimar Olaizola, responsable ... deportivo de Baiko, cree que una vez en esta fase de la competición y vista su trayectoria «ya ha demostrado que es capaz de jugar la final». «Ha ganado a pelotaris de la talla de Ezkurdia, Altuna II y Darío. Lo que ha conseguido era muy complicado y estar en la final es muy difícil, pero ya ha demostrado que puede hacerlo», subraya.

El de Olabezar es la revelación del campeonato. Una de las bazas de la promotora bilbaína en la temporada que puede contar con tres representantes en la lucha por un billete por el choque cumbre si Artola gana el domingo a Peio Etxeberria en el frontón Astelena de Eibar. «Es el delantero al que mayor proyección le vemos de cara al día de mañana», desvela.

Larrazabal jugó las tres finales del Serie B el año pasado y quedó campeón del Manomanista. «Eso ya significa algo». Como es normal todavía tiene cosas para aprender, «pero poco a poco está dando pasos y trabajando mucho, y está cogiendo un nivel muy bueno».

No tiene presión alguna en esta competición, circunstancia que le convierte en un pelotari más peligroso. «Todo el rato le estoy diciendo que lo que está consiguiendo es muy bonito y no tiene que tenerla. Tiene 22 años y tras ganar a tres pelotaris de ese nivel tiene que tomarse cada partido como un premio. Salir a la cancha a dar el 120%, pero sabiendo que no tiene nada por perder y que tiene que disfrutar».

Físicamente es un portento. El de Goizueta considera que hoy en día no hay un pelotari «que le imprima esa velocidad a la pelota. Tanto de volea, de gancho y a bote». Tiene unas cualidades innatas para ese deporte. «Ha nacido con ellas», destaca. Pero como es normal ha necesitado un tiempo para pulirlas y asimilar otros factores necesarios dentro de un partido para ratificar su progresión. «Hemos trabajado sobre todo aspectos relacionados con la colocación en la cancha y la toma de decisiones. Sin prisa, porque cada cosa lleva su tiempo, pero lo tiene todo para ser un gran delantero».

Más centrado

Larrazabal también está trabajando el aspecto psicológico. «Hoy en día es algo muy importante. Ha habido momentos en este campeonato que, aunque iba ganando, ha tenido que soportar mucha presión como contra Ezkurdia. Antes se salía de los partidos, ahora se le ve más centrado».

Será el pelotari con menos experiencia en la siguiente fase del torneo. «Eso se gana con los partidos y con los años. En este campeonato ha tenido encuentros como el que jugó contra Ezkurdia en el que empezó perdiendo, luego le dio la vuelta y al final se le vino encima hasta igualarle a 21. Y supo hacer el último tanto, algo que es muy importante. Contra Altuna III y Darío comenzó perdiendo y le dio la vuelta a la situación. Está aprendiendo», manifiesta.

En el enfrentamiento contra Zabala del pasado sábado se dañó la mano derecha, algo que no preocupa en exceso a Aimar Olaizola porque su pupilo cuenta con dos semanas para recuperarla. «Hay que ver qué evolución tiene, pero es uno de los pelotaris que más fácil se recupera de las manos, por lo que con los tratamientos necesarios que creo que será suficiente», concluye.