El origen del enfrentamiento entre Luis Enrique y la periodista Susana Guasch

A. Mateos Lunes, 2 de junio 2025, 14:04 Comenta Compartir

Luis Enrique fue la persona más buscada el pasado sábado nada más concluir la final de la Champions. Las cámaras se centraban en la figura del entrenador asturiano por haber llevado al PSG al olimpo del fútbol mundial sin estrellas en su plantilla. Cuando llegó a París el último que quedaba 'vivo' de aquel tridente formado por Messi, Neymar y Mbappé era este último. Y el pasado verano, este hizo las maletas para irse al Real Madrid. Luis Enrique se quedaba así 'sin proyecto' -o al menos eso pensaban muchos- pero el asturiano ha logrado formar un bloque asombroso en lo futbolístico y ha llevado a su equipo a ganar el título más preciado.

ES VIRAL: Luis Enrique a Susana Guasch:



"Vengo por Mónica... Bueno, por Alvarito un poco, pero por ti nooo..."pic.twitter.com/XUq6UWs25f — El Triplete (@eltripletecom) June 1, 2025

Todos querían hablar con él y Movistar Plus, la televisión que tiene los derechos de emisión en España, no iba a ser menos. Luis Enrique no dudó en atender a sus compatriotas pero, de golpe y porrazo, tuvo un feo gesto con la presentadora Susana Guasch. «Vengo por Mónica. Ya lo sabéis todos. Por ti (refiriéndose a Ávaro Benito), menos. Y por ti... poco», dijo mientras saludaba a cada uno de ellos. La catalana, que no se amilanó, buscó explicaciones: «Pero, ¿por qué?, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Nueve años?». Guasch se refería al encontronazo que tuvo con Luis Enrique cuando este entrenaba al Barcelona. «No lo sé, yo sigo igual de joven», respondió seco Luis Enrique antes de contestar las preguntas del equipo de Movistar.

El enfrentamiento entre ambos ocurrió tras un duelo entre el Barça y el Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions. El equipo de Luis Enrique venía de perder en casa ante el Real Madrid y el resultado que acababa de sacar esa misma noche ante el Atlético, (2-1) no era muy alentador. De hecho, el Barcelona acabó siendo eliminado siete días después. Cuando Luis Enrique se sometió a las preguntas de la prensa, entre ellas Guasch, que hacía de reportera en La Sexta, este se revolvió. No le gustó el análisis de la periodista y se lo hizo saber: «Vuestro análisis es bastante superficial, bastante gratuito. No tiene que ver nada con el de un profesional...». La periodista, que ya apuntaba a maneras, continuó la entrevista con total profesionalidad y no cesó en sus preguntas. Pero el asturiano volvía a atacar: «Repito, tú habla de lo que quieras y yo te contesto de lo que me apetezca». El rifirrafe se demoró unas cuantas preguntas más para acabar con Luis Enrique marchándose sin responder.

El origen de lo que pasó entre Luis Enrique y Susana Guasch viene de lejos. Esto fue en 2016. https://t.co/jPAeLs5mXY pic.twitter.com/j1ajdnHQid — EL 10 DEL BARÇA (@10delBarca) June 1, 2025

Desde aquel enfrentamiento ambos no habían coincidido, según explica Guasch en sus redes sociales, a la vez que recuerda aquel episodio de 2016. La periodista, ahora en Movistar, ha querido explicar su «reencuentro» con Luis Enrique. «Esa temporada no le fue bien y no le apetecían las entrevistas. No quería que hablásemos de fútbol ni de nada relacionado con el equipo», recuerda ella, que le quita hierro al asunto. «Nueve años después veo que mi trabajo no lo ha olvidado y no le gustó. Pero, oye, para gustos... Lo mejor es que él sigue haciendo lo suyo y yo también. Continuará pensando que los periodistas no tenemos ni puta idea y yo seguiré preguntando lo que me apetezca», concluye.

La bronca de Luis Enrique con Guasch no es la primera que protagoniza desde que está en los banquillos. No hay que retroceder mucho en el tiempo para encontrar los últimos enganchones con periodistas. Ya en el mundial de Qatar, el asturiano optó por ofrecer charlas diarias en Twitch en vez de conceder entrevistas a los medios de comunicación. Posteriormente afirmó que se trataba de «un experimento» y que no quiso «suprimir los medios de comunicación ni las ruedas de prensa». El dinero recaudado en aquellas charlas con aficionados fue a parar a una ONG.

Pero la relación entre entrenador y periodistas se fue agrietando a cada día que España pasaba en Qatar. Los resultados no acompañaban y la selección estaba más cerca del batacazo que del éxito. Cuando las preguntas sobre el juego de la selección empezaban a ser una constante en la sala de prensa, las respuestas de Luis Enrique cada vez salían de su boca en un tono más seco. Tras la eliminación, la Federación y el asturiano separaron sus caminos.