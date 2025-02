La ausencia de Jorge Martín marca el primer día de clase en MotoGP

Jesús Gutiérrez Jueves, 27 de febrero 2025, 15:21 | Actualizado 15:37h. Comenta Compartir

El primer jueves del Mundial de motociclismo es el día elegido para que todos los pilotos se hagan la tradicional foto de familia de cada una de las categorías. Por orden cronológico, empezaron los más jóvenes de Moto3, después los de Moto2 y por últimos los de la clase reina, que se alinearon en la parrilla encima de sus motos, perfectamente ordenados en forma de flecha cuya punta era la Aprilia número '1' de Jorge Martín. Había ganas de ver de nuevo a las 22 MotoGP de la parrilla, pero solo estaban 21 pilotos, ya que el campeón del mundo no está en el circuito de Buriram, convaleciente de su segunda operación en apenas tres semanas.

Aunque no viajó a este primer gran premio del año, el madrileño estuvo siempre muy presente en este primer día de clase en MotoGP. Aprilia ya ha confirmado que además de Tailandia se perderá la cita de Argentina, y antes de la carrera de Estados Unidos se le hará una nueva evaluación médica para ver el estado de su maltrecha mano izquierda. El madrileño sufrió tres fracturas desplazadas, más otra en el talón del pie izquierdo, aunque la que más preocupa es la del escafoides, un hueso que tarda mucho en cicatrizar y que requiere de mucho tiempo para volver a recuperarse.

Por su parte, Martín reflexionaba sobre su lesión en sus redes sociales: «Los golpes son duros, pero cuando llegan seguidos, el impacto se multiplica. Mi único objetivo es recuperarme al 100% para volver a competir y disfrutar de mi pasión, que son las motos. Carreras hay muchas, pero mano solo hay una».

Estaba prevista su comparecencia en la primera rueda de prensa oficial, donde estarían los tres primeros clasificados de la pasada temporada. Comparecieron Pecco Bagnaia y Marc Márquez, pero de nuevo faltaba Martín, representado por su casco de carreras. Sus rivales quisieron tener un mensaje de ánimo para el campeón y especialmente significativo fue el de su compatriota, que conoce bien lo que suponen las lesiones. «Por desgracia forman parte de nuestro deporte. Entiendo cómo se siente y cuando ocurrió le mandé un mensaje donde únicamente le ponía que respetase su cuerpo, algo que yo hice en el pasado. Él es joven, con talento y tiene una larga carrera por delante. Tiene que defender el número '1' en la pista, pero es más importante que tenga la recuperación necesaria».

Primer cara a cara

Sin Martín en esa rueda de prensa, el 'dream team' de Ducati compareció por primera vez al completo. Bagnaia y Márquez son los dos máximos favoritos al título de 2025 y en el ambiente hay una sensación de que solo ellos dos estarán en la pelea. Una posición que no comparte el piloto de Cervera: «Espero compartir muchos podios con Pecco este año, porque el objetivo que tenemos es pintar de rojo el campeonato. Por supuesto, yo apostaré por el '93' y él por el '63', pero estamos en MotoGP y todo el mundo es súper rápido. Si esperas que esto sea un primero o segundo de Ducati todas las carreras es que no sabes de qué va MotoGP. Creo que va a haber muchas peleas entre distintos pilotos, en distintas condiciones, de lluvia, etc. El campeonato es muy largo, pero cada carrera cuenta». Una reflexión que compartía su nuevo compañero en el box rojo.

Hace dos semanas, los pilotos de MotoGP rodaron en Tailandia en el último test de pretemporada. Allí, el más rápido fue Márquez, señalado por todos como el favorito para triunfar en el primer GP del año, pero Bagnaia demostró un ritmo muy sólido y tiene una racha que le gustaría mantener, ya que ganó las dos últimas carreras inaugurales de la temporada.

También habrá que seguir durante este fin de semana a Álex Márquez, que fue el piloto que mejores resultados logró en pretemporada: «He sido el campeón de invierno, pero sin puntos, así que eso ya no sirve de nada», comentaba entre risas el pequeño de la saga de Cervera. Sin Jorge Martín en la pista, el principal rival de las Ducati debería ser Pedro Acosta, que se veía capaz de plantar cara a la todopoderosa marca italiana: «Goliat también cayó contra David; y los vikingos se apoderaron de Roma y de París. Hay que darnos tiempo. Cada vez estamos más cerca y somos más constantes».

En el Gran Premio de Tailandia se encienden por primera vez este año las MotoGP. Será en la primera jornada de entrenamientos libres, que irá reordenando una parrilla ahora descabezada con la ausencia del campeón del mundo reinante.