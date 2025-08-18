El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Marc Márquez y Pecco Bagnaia, durante el Gran Premio de Austria. EP
Análisis

El yin y el yang de Ducati

Mientras Marc Márquez está cuajando una temporada histórica en números y marcha lanzado hacia su noveno título mundial, Pecco Bagnaia cada vez está más perdido y se ve incapaz de dar la vuelta a su situación

Jesús Gutiérrez

Madrid

Lunes, 18 de agosto 2025, 20:22

El domingo por la tarde el box de Ducati era un reflejo de lo que está siendo el año 2025 para la estructura de fábrica ... italiana. A la derecha, en el lado de Marc Márquez, corría el prosecco como la espuma y sonaba música de fiesta mientras el equipo al completo, con la plana mayor, celebraba un nuevo domingo de gloria en la que está siendo la mejor temporada en la historia de un piloto vestido de rojo oficial. A la izquierda, la puerta del garaje de Pecco Bagnaia estaba cerrada y no quedaba ni un alma en esa parte del box.

