Carlos Sainz, sobre el futuro de su hijo: «Se están acelerando las cosas»
MADRID Miércoles, 13 mayo 2020, 15:44

El dos veces campeón del mundo de rallies Carlos Sainz cree que su hijo, Carlos Sainz Jr, está «contento» en McLaren, pero admitió que «se están acelerando las cosas», tras los rumores sobre un posible paso a Ferrari.

«Es cierto que se están acelerando las cosas y que los equipos no van a esperar a que acabe la temporada porque ni siquiera se sabe si va a haber temporada al 100%», dijo Carlos Sainz padre al programa '#Vamos sobre ruedas' de la plataforma digital Movistar

El anuncio el martes de que el cuatro veces campeón del mundo de F1 alemán Sebastian Vettel dejará Ferrari a final de temporada ha disparado los rumores sobre la posibilidad de que Carlos Sainz Jr, sexto el pasado año en el Mundial con McLaren, pueda ocupar su plaza.

Ambición

«Él está contento donde está, pero sí es cierto que últimamente se están moviendo muchos las cosas», añadió el bicampeón del mundo de rallies (1990, 1992). «Quiero pensar que tarde o temprano tendrá que haber una solución porque no nos podemos tirar dos meses más a base de esta rumorología y de estas historias, pero me vais a permitir que no pueda contaros mucho más porque son momentos delicados», dijo Carlos Sainz .

«La vida va pasando y, o bien te estancas o bien das pasos, y por lo que yo veo también como padre, él tiene ambición de seguir haciéndolo mejor, de dar pasos adelante como dio el año pasado, esa tiene que ser la filosofía de cualquier deportista, de cualquier persona que compita en algo», añadió. «Yo, al lado suyo, sólo puedo animarle a que lo haga, como tiene que ser», concluyó Carlos Sainz.