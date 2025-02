Virginia Berasategi se sube al podio del Hyrox en el BEC: «Ha sido duro, pero ya me he picado» La deportista bilbaína se estrenó este fin de semana en esta nueva disciplina y se alzó como vencedora en una de las categorías femeninas

Dicen que en el deporte, como en la vida, hay que ponerse objetivos. De eso sabe mucho Virgina Berasategi. Su última aventura ha sido participar este fin de semana en el BEC en el circuito mundial de Hyrox, una nueva disciplina que ha llegado para quedarse y que combina fuerza y resistencia a partes iguales. Y para ser la primera vez que se se atreve con esta modalidad, la verdad es que no le ha ido nada mal. Virginia ha quedado primera en la categoría femenina de la franja de edad 44-49 años.

«No es crossfit, es otra cosa», puntualiza la deportista bilbaína. Pero, ¿qué es Hyrox? Nació en 2017 en Hamburgo (Alemania). Es una prueba que combina 8 kilómetros de carrera (en tandas de mil metros) con ocho ejercicios o 'workouts' intercalados. Es decir, los participantes comienzan con una carrera de un kilómetro y realizan un ejercicio, en este caso en una máquina ergométrica que reproduce el esfuerzo del tronco superior en la práctica de esquí de fondo. De ahí vuelven a correr otro kilómetro y afrontan el segundo reto: empujar hacia delante un trineo lastrado con peso hasta completar determinada distancia. Otro kilómetro de carrera y tercer ejercicio. Así hasta acabar en el último, el lanzamiento de un balón medicinal. «Es muy duro», reconoce Berasategi.

La extriatleta escuchó por primera vez hablar de esta disciplina hace un año mientras corría por la ría con unos amigos. «Un chico, bombero, me dijo que iba a participar en esta historia, yo no sabía ni lo que era», comparte en conversación con este periódico. El circuito mundial de Hyrox ya recaló en Bilbao en 2024. Entonces reunió a 3.000 atletas en una jornada. Pero hace unos meses, en octubre, le comentaron que la prueba volvía al BEC. «¿Por qué no lo pruebas?», le dijeron. Y se animó.

El primer paso fue apuntarse. «Estaba todo vendido -las inscripciones rondaron los 90 euros de media-. Así que me puse en lista de espera», comenta. Se agotaron tan rápido, que tuvieron que programar un segundo día. «Fui a todo correr y ya sí que sí», se congratula. Compitió el domingo.

El segundo paso fue entonces el entrenamiento. Entre una hora y hora y media al día. Algunos solo para correr; otros, para ejercicios de fuerza. Todo de una manera funcional y dirigida. Un plan en el ha recibido la ayuda del coach Urtzi Saenz. «Hyrox es una combinación muy buena de fuerza y aeróbico, en la que es importante la dosificación», apunta.

Virgina Berasategi se puso como objetivo realizar todo el circuito en 1.15-1.30 horas. Pero para su «sopresa» logró acabarlo en 1.08 horas. Eso sí, lo más complicado para esta deportista nata fueron, según reconoce, el ejercicio bautizado como 'Farmer's carry (paseo del granjero), que consiste en transportar pesas rusas. «Lleve guantes, pero aún así me sudaban las manos y se me resbalaban...», comparte.

8.000 personas participaron en el circuito Hyrox de Bilbao. Y ella subió a uno de los podios. Eso le ha valido una invitación con la que no contaba. «Me acaban de decir que me he clasificado para el mundial que se celebrará en Chicago». ¿Y va a ir? «No lo sé. Entre el trabajo, el crío... Son muchas cosas», asume. Pero el gusanillo está ahí. Aunque no vaya, ¿repetirá la experiencia? «Sí, sí. Ya me he picado. Ahora a mejorar tiempo».

Los 8 'workouts' básicos de Hyrox SkiErg: 1.000 metros Se hace en una máquina ergométrica concreta que reproduce el esfuerzo del tronco superior en la práctica de esquí nórdico o de fondo.

Sled Push: 50 metros Se trata de empujar hacia delante un trineo con peso hasta completar determinada distancia, 50 metros en competición de hyrox.

Sled Pull: 50 metros Es el ejercicio contrario al anterior. En vez de empujar hacia delante hay que arrastrarlo.

Burpees Broad Jumps: 80 metros Son una modalidad de burpees en los que el salto final no solo se hace hacia arriba, también hacia adelante hasta completar 80 metros.

Rowing: 1.000 metros Se trata de hacer remo de salón en una máquina ergométrica que nos marca la distancia que estamos cubriendo.

Farmers Carry: 200 metros Es un ejercicio que consiste en llevar pesos en cada mano (normalmente pesas rusas o mancuernas) mientras se cubre una distancia, en este caso, 200 metros.

Sandbag Lunges: 100 metros Se trata de hacer zancadas con sacos de 20 ó 30 kilos en un tramo de 100 metros.

Wallballs: Es el último ejercicio. Los participantes tienen que lanzar 100 veces un balón medicinal de 6 kilogramos.