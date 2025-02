El gimnasio más grande de Hyrox abre en el BEC: 8.000 participantes lo dan todo

Koldo Domínguez Bilbao Sábado, 15 de febrero 2025, 14:31 | Actualizado 14:38h. Comenta Compartir

Tenemos una nueva religión en esto del deporte moderno y se llama Hyrox. A los maratones, triatlones, carreras Spartan, competiciones de Crossfit y demás les ha salido un nuevo competidor capaz de atraer a Bilbao a 8.000 deportistas de todas partes del mundo que este fin de semana convierten al BEC en el gimnasio más grande del mundo.

A grandes rasgos, el Hyrox es una disciplina que mezcla a partes iguales fuerza y resistencia. Es una prueba que combina 8 kilómetros de carrera (en tandas de mil metros) con ocho ejercicios o 'workouts' intercalados. Es decir, los participantes comienzan con una carrera de un kilómetro y realizan un ejercicio, en este caso en una máquina ergométrica concreta que reproduce el esfuerzo del tronco superior en la práctica de esquí de fondo. De ahí vuelven a correr otro kilómetro y afrontan el segundo reto: empujar hacia delante un trineo lastrado con peso hasta completar determinada distancia. Otro kilómetro de carrera y tercer ejercicio. Así hasta acabar en el último, el lanzamiento de un balón medicinal.

El circuito mundial de Hyrox ya recaló en Bilbao el año pasado. Entonces reunió a 3.000 atletas en una jornada. Este año las inscripciones se agotaron tan rápido –previo pago de 90 euros de media– que tuvieron que programar un segundo día. En España también se celebrarán eventos en Valencia, Málaga y Sevilla. Este fin semana en Bilbao se pueden cruzar competidores locales con asturianos, andaluces, portugueses, ingleses, franceses, norteamericanos... «Esto es un boom. Hyrox nació en 2017 en Hamburgo (Alemania) y desde entonces no ha parado de crecer. Nuestra filosofía es clara: ir al gimnasio es ya un deporte más, así que también se puede competir», explican desde la organización.

En solitario o por parejas

Si uno observaba la mañana de este sábado el pabellón 5 del BEC podía contemplar un trasunto de un gran estadio de atletismo con una gran pista circundando el recinto. En su interior, ocho zonas bien delimitadas de ejercicios con máquinas y trineos de gimnasio, pesas ¡kettlebells', sacos búlgaros...

Y en todo momento, decenas y decenas de atletas (60% de hombres) yendo de un lado para otro, sudando al borde la extenuación, pero aguantando gracias a los ánimos de familiares y amigos, que pueden seguir las diferentes pruebas a centímetros de los atletas. Se compite en solitario, parejas o parejas mixtas. No hay un tiempo máximo para terminar y los ganadores de cada categoría son los que más rápido acaben. En todo momento, decenas de árbitros y jueces vigilan que nadie haga trampas.

«Aquí lo que buscas es superarte a ti mismo. No compites contra nadie. Tú vas a tu ritmo y das lo mejor de ti hasta donde llegues», explica Fernando Reyes. La figura de este mexicano de 61 años llama la atención en la zona de calentamiento. A su alrededor, tipos de casi 2 metros sin un gramo de grasa ya comienzan a quitarse las camisetas para competir en pantalones. Él no. No lleva la camiseta a juego de la muñequera y las zapatillas –en el Hyrox tiene su propia línea de calzado y ropa– como muchos de los competidores.

«Es mi cuarta 'hyrox' y el año pasado logré clasificarme para el Mundial», explica este menudo hombre, que durante la prueba adelanta a muchos de los atletas que parten a la vez que él. A su lado le mira con ojos nerviosos Harrison Jepson, un joven inglés de 19 años que ha venido a Bilbao acompañado de 11 amigos. «Es mi primer evento y no sé si lo voy a a acabar», confiesa.

El récord del mundo en completar el circuito está en 50 minutos. La media es de 90, pero Harrison se conforma con acabar. Más confianza tiene Filipe Araujo, portugués de Almada, que a sus 33 años se plantea la prueba de hoy como un reto. «Llevo 5 meses preparándome en el gimnasio. Me lo he tomado como algo personal», explica.

Miedo a los trineos

Cuesta encontrar bilbaínos en la línea de salida. «Me parece que soy el único», reconoce Xabier Esteban, 25 años, del barrio de Uribarri. «Por aquí hay gente de todo el mundo». Va al gimnasio 4 o 5 veces a la semana y cuando se enteró de que existía esta competición, se apuntó un poco aventurero.

«Si es que yo muchos de estos ejercicios no los controlo mucho. Lo de los trineos lo veo bastante complicado», confiesa. A lo largo de la tarde continuarán las pruebas por categorías, incluida la 'pro', donde se citan los atletas top de la disciplina. Y como de una religión se trata, continuarán mañana domingo.

Los 8 'workouts' básicos de Hyrox SkiErg: 1.000 metros Se hace en una máquina ergométrica concreta que reproduce el esfuerzo del tronco superior en la práctica de esquí nórdico o de fondo.

Sled Push: 50 metros Se trata de empujar hacia delante un trineo con peso hasta completar determinada distancia, 50 metros en competición de hyrox.

Sled Pull: 50 metros Es el ejercicio contrario al anterior. En vez de empujar hacia delante hay que arrastrarlo.

Burpees Broad Jumps: 80 metros Son una modalidad de burpees en los que el salto final no solo se hace hacia arriba, también hacia adelante hasta completar 80 metros.

Rowing: 1.000 metros Se trata de hacer remo de salón en una máquina ergométrica que nos marca la distancia que estamos cubriendo.

Farmers Carry: 200 metros Es un ejercicio que consiste en llevar pesos en cada mano (normalmente pesas rusas o mancuernas) mientras se cubre una distancia, en este caso, 200 metros.

Sandbag Lunges: 100 metros Es la última estación de la competición y se trata de lanzar un balón medicinal hacia arriba y recogerlo haciendo una sentadilla.