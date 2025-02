El triatleta vizcaíno sin peronés que se estrena en Hyrox, la nueva disciplina que arrasa en España

Peru Olazabal Viernes, 14 de febrero 2025, 16:51 Comenta Compartir

Berna Angulo es un auténtico ejemplo de superación, que demuestra en cada uno de los desafíos que se propone que «no hay barreras si tienes constancia y disciplina», tal y como comenta a EL CORREO. Su caso es muy particular. A los trece años se le detectó un tumor en la mandíbula, que a los 21 se le reprodujo en el maxilar inferior derecho, colocándole en su lugar una placa de titanio. Sin embargo, se le partió en un accidente laboral, mientras ejercía su labor como policía local.

En Cruces decidieron entonces reconstruirle la zona amputándole uno de sus peronés. Tras varias operaciones y otras tantas infecciones, el reconocido doctor Cavadas, quien hizo el primer trasplante de cara en el mundo, le amputó el otro peroné. Su vida dio entonces un giro de 180 grados. Lo curioso es que se ha refugiado en el deporte. «Me da paz mental, no puedo concebir la vida sin deporte, a través de él, he podido transformar las emociones negativas por lo que me ha pasado, en emociones positivas», señala.

Ampliar Berna, en una de sus sesiones de entrenamiento. B. A.

'Berna', tal y como se le conoce, lleva en el mundo del triatlón 25 años. Ha conseguido varios campeonatos regionales e incluso ha sido tres veces campeón de España de cuadriatlón -triatlón al que se le añade la disciplina de piragüismo-. Además, también ha realizado una travesía a nado de Castro a Getxo y ha acabado un Ironman. Todo ello sin peronés. Pues bien, este triatleta afincado en Muskiz tiene un nuevo reto: «Pasar de Ironman a Hyroxman», manifiesta.

Éste tomará parte de la competición de HYROX que este fin de semana se celebrará en el BEC. Una disciplina novedosa que «tiene un tirón increíble», asegura. De hecho, parece que se superará la cifra del millar de participantes. Se basa en un circuito de ocho kilómetros, en el que después de cada kilómetro recorrido corriendo, hay un ejercicio de crossfit que deben superar. Uno de los obstáculos, por ejemplo, es arrastrar un trineo de 152 kilos. Por lo tanto, la exigencia es mayúscula.

El hecho de no tener peronés le supone «descompensaciones en el cuerpo que las voy supliendo con trabajo de fuerza», indica. Por ejemplo, «corro cojo», reconoce. Aunque enfatiza que «ese es el reto, lo importante de esto es demostrar que se puede». Para este HYROX, ha cogido cuatro kilos de peso en sus ocho semanas de entrenamiento en el Danmar Box de Muskiz. Por lo tanto, confía en su fuerza para superar los distintos obstáculos y no le penalice su carrera a pie, consciente de la dificultad que le entrañarán los burpees y las zancadas.

«Voy a por todas»

Su motivación es «altísima». Su objetivo es «disfrutar, darlo todo y quedarme a gusto con mi marca personal», sostiene. Aun así, también destaca que «voy a por todas». «Los tiempos que me marco son para estar bastante arriba en las clasificaciones», añade. En su categoría de entre 50 y 55 años, no descarta estar entre los primeros clasificados.