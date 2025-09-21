Triplete para Jefferson-Wooden en la despedida de Fraser-Pryze

Dos referentes de la velocidad cruzan sus caminos en el cierre del Mundial de Tokio. Por un lado la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden, que completa ... la competición perfecta con tres oros en su haber. Campeona de 100, 200 y 4x100, que le permiten salir de Japón con la deportista más laureada y como la atleta que marca hoy en día el camino en la velocidad femenina. Por otro lado, Shelly-Ann Fraser-Pryze, que cierra su carrera deportiva con 38 años, un palmarés espectacular y un último premio en forma de medalla de plata con Jamaica, que ha escoltado a Estados Unidos en ese relevo corto.

Fraser Pryce se despide con 17 medallas en los mundiales de atletismo, solo superada por Allyson Felix, que se retiró con 20 preseas. La jamaicana ha sido diez veces campeona del mundo entre 100, 200 y relevo corto, además de haber sido tres vces campeona olímpica y sumar ocho metales en Juegos. Toda una referencia de la velocidad que hoy ha celebrado por todo lo alto su última carrera en el atletismo profesional, como siempre, con una amplia sonrisa, esa que le ha acompañado siempre.

España, por su parte, ha competido cara a cara con los mejores países, ha llegado a soñar con pelear con las medallas pero el último cambio entre Paula Sevilla y Maribel Pérez ha frenado un poco la inercia. Lo suficiente para que Alemania, tercera, y Gran Bretaña, cuarta, se hayan distanciado en la meta.

Y en categoría masculina, la victoria de Estados Unidos también ha permitido a Noah Lyles cerrar el Mundial con tres medallas, aunque a diferencia de Jefferson-Wooden dos son de oro y una de bronce (en 100 metros). Un triunfo estadounidense que ha permitido a Kenny Bednarek disfrutar de su primer gran oro después de cinco platas.