Los dos equipos estadounidenses del relevo corto celebran su victoria. AFP

Triplete para Jefferson-Wooden en la despedida de Fraser-Pryze

La estadounidense cierra el Mundial como la atleta más laureada mientras España finaliza quinta en el relevo 4x100

Igor Barcia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:54

Dos referentes de la velocidad cruzan sus caminos en el cierre del Mundial de Tokio. Por un lado la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden, que completa ... la competición perfecta con tres oros en su haber. Campeona de 100, 200 y 4x100, que le permiten salir de Japón con la deportista más laureada y como la atleta que marca hoy en día el camino en la velocidad femenina. Por otro lado, Shelly-Ann Fraser-Pryze, que cierra su carrera deportiva con 38 años, un palmarés espectacular y un último premio en forma de medalla de plata con Jamaica, que ha escoltado a Estados Unidos en ese relevo corto.

