El reto más exigente de Kilian Jornet Completa el proyecto States of Elevation en el que ha conectado todos los picos de más de 4.200 metros de Estados Unidos a pie y en bicicleta en 31 días

Juan Pablo Martín Martes, 7 de octubre 2025, 00:19

«Cuando empecé este proyecto, era sólo una idea en un mapa, algo que pensaba que podría ser genial, pero no sabía si sería posible. Ahora veo que lo era, y más allá de los números, ha sido una verdadera aventura, una manera de descubrir lugares que se han vuelto muy especiales para mí». El mejor ultrafondista del mundo, Kilian Jornet, sigue explorando sus límites. El proyecto States of Elevation –Estados de Elevación– que terminó el sábado pasado es otro buen ejemplo de ello. El catalán se metió en el cuerpo una travesía para enlazar picos de más de 4.200 metros en Estados Unidos a pie y en bicicleta. En 31 días, recorrió más de 5.145 kilómetros, acumuló 123.045 metros de desnivel positivo y coronó 72 cimas. O lo que es lo mismo, recorrió una media diaria equivalente a una etapa del Tour de Francia más una maratón, y todo ello en altura. Invirtió poco más de 488 horas en realizar una línea continua a través del Oeste de Estados Unidos. Sin asistencia externa. Con contados descansos para dormir. Un reto que redefine la autosuficiencia en la montaña.

Fue otra prueba de resistencia mental y física para un portento de las alturas en una trayectoria marcada por los retos extremos y la búsqueda de nuevas formas de entender la montaña. Similar a la Pyrenees 3000 –un recorrido de ocho días en el que enlazó 177 cimas de más de 3.000 metros– y la Alpine Connections – en el que rercorrió las cimas de más de 4.000 metros de la cordillera en diecinueve días–, que ya realizó con anterioridad. Luchó contra los elementos, el agotamiento y demostró una capacidad de adaptación extraordinaria a cualquier condición. «No se trataba de los números, sino de todo lo que hay entre ellos: el silencio, los paisajes y las personas que hacen que valga la pena seguir adelante».

5.145 kilómetros fue los que recorrió el ultrafondista. 1.012 a pie y 4.133 en bicicleta.

Su proyecto comenzó el 3 de septiembre en Colorado. Allí en encadenó 56 cimas entre nieve y lluvia, y completó algunas de las travesías más míticas como el 'Nolan's 14' y el 'Elks Traverse', y ascendió picos tan emblemáticos como el Monte Elbert o el Pikes Peak. Lo hizo en jornadas que superaron las dieciséis horas en movimiento. «Las montañas son espectaculares y la naturaleza se siente muy especial. En las dos primeras semanas el clima fue realmente duro, lo que añadió un desafío extra. La primera me sentí fatal, pero después fui mejorando, incluso con el mal tiempo».

Belleza y dureza

Después, cogió la bicicleta para recorrer más de 1.400 kilómetros por los desiertos de Utah, Arizona y Nevada que le llevaron hasta California. Allí le esperaban otras 15 cimas, incluida la del reto Norman's 13, que para el de Sabadell fue su tramo favorito. «Un equilibrio perfecto entre belleza y dureza, días enteros sin ver a nadie, solo lagos, roca y cielo».

123.045 metros de desnivel positivo acumulado en las 72 cumbres que realizó en su proyecto.

Tras alcanzar la icónica White Mountain, puso rumbo al extremo norte del estado para ascender el Mt. Shasta, la número 71. Allí sufrió lo que él mismo describió como «uno de los tres vientos más locos que he vivido nunca en la montaña», con sensación térmica de menos 20 grados en la cumbre.

488 horas fueron las que invirtió con etapas de más de dieciséis sin parar.

El siguiente destino fue Washington. Pero primero tuvo que recorrer Oregón en bicicleta de sur a norte. Tras alcanzar el último estado, Kilian Jornet se enfrentó al Mt. Rainier cuya cima nevada alcanzó en pocas horas. «Me han sorprendido la naturaleza salvaje, la diversidad de paisajes y el poder hacerlo con mis propios medios. He tenido momentos duros, pero también la suerte de compartir tramos con amigos y atletas locales. Eso lo ha hecho aún más especial». A lo largo de recorrido contó con el apoyo de una comunidad de atletas que le aportaron conocimientos y experiencia, como Kyle Richardson, Lael Wilcox, Sam Wescott, Chris Myers y Hans Troyer.

Para el ultrafondista States of Elevation «no fue ni una carrera ni un intento de récord, sino su reto más exigente y con más propósito» hasta la fecha. «Una historia de resistencia, imaginación y respeto por los paisajes». Conectando las 72 cimas y de redefinir lo que es posible, «y nos ha recordado por qué nos movemos por las montañas».