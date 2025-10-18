«Es un récord importante para la carrera y para mí», destaca Carro

Juan Pablo Martín Sábado, 18 de octubre 2025, 21:48 Comenta Compartir

Fernando Carro, ganador de la carrera 10K, este sábado disfrutó a lo largo de todo el recorrido. Vino a Bilbao a tratar de establecer un nuevo récord de la cita y lo consiguió con autoridad. La nueva marca «no solo es importante para esta carrera sino también para mí. Es un punto de partida estratégico para la semana que viene competir en la media maratón de Valencia donde espero hacer una buena marca. Esta prueba nos dirá en qué punto del camino nos encontramos hacia el debut en la maratón tan deseado», manifestó el madrileño. Era la primera vez que competía en la cita de la capital vizcaína, pero para el pupilo de Antonio Serrano «era un circuito relativamente conocido porque he corrido muchas veces en la milla, una prueba que ha hecho mucho por el atletismo».

Escogió venir a la Bilbao Night Running Fest porque es una carrera «emblemática a pesar de que lleva relativamente poco años. Es joven, pero está muy arraigada en el calendario nacional. Muchas personas vienen aquí con una ilusión tremenda, no solo de la península también de Europa, en busca de superarse a sí mismos», señaló.

«Me he sorprendido»

La alavesa Elena Loyo, que también marcó una nueva plusmarca en la carrera femenina, concluyó «feliz». Una lesión había trastocado sus planes este año «y pensaba que no me iba a encontrar tan bien. Me he sorprendido y he corrido muy a gusto en esta fiesta», subrayó.

Tuvo buenas sensaciones durante todo el trayecto. «He empezado con un ritmo un poco aventurado pero he podido mantenerlo». Aunque el recorrido han cambiado algo desde su última participación le gustó «porque prácticamente está lleno de gente que anima. Es un poco duro, pero soy de las que piensa que hay que adaptarse a todo». El récord no se los esperaba. «He oído en la salida que Carro veía a tratar de batir el masculino y le he preguntado a Dolores Marco por curiosidad cuál era el femenino», admitió.