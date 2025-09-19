Rai Benjamin destroza a Warholm

Igor Barcia Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:37 Comenta Compartir

El 3 de agosto de 2021, el vacío Estadio Nacional vivió una final de 400 metros vallas inolvidable. Pese al calor que hacía aquella mañana en Tokio, el noruego Karsten Warholm voló sobre la pista para convertirse en el primer atleta de la historia en bajar de los 46 segundos en esa prueba. Con 45.94, mejoró en 76 centésimas la plusmarca mundial que él mismo había fijado un mes antes en Oslo, mientras que tras él, Rai Benjamin realizó el segundo mejor tiempo de todos los tiempos con 46.17 y Alisson Dos Santos fue tercero con 46.72.

Han pasado cuatro años y el estadio de Tokio hoy lucía lleno de espectadores para ver de nuevo a aquellos tres protagonistas en una reedición de una de las mejores finales que ha vivido el atletismo. De nuevo los tres eran claros candidatos al podio, pero los Juegos de París alteraron el orden en el que hasta entonces Warholm parecía inalcanzable. Allí, en el Stade de France, surgió ese Rai Benjamin al que todos esperaban hacía tiempo para ganar el oro y la dosis de confianza que necesitaba para sentirse superior, o al menos al mismo nivel, que el noruego. Benjamin lo ha demostrado desde la salida, manteniendo el pulso desde el inicio a un Warholm que ha repetido su impetuosa salida habitual hasta que en contrameta ha sufrido un tropiezo con la tercera valla que ha marcado su futuro.

Porque a partir de ahí, el noruego ha empezado a perder la final. Warholm, que llegaba a Tokio tras hacer hace un mes su segunda mejor marca personal (46.28) ha perdido fuelle a la entrada de la recta final y ha visto como Benjamin volaba hacia la meta, hasta el punto de que su hundimiento le ha dejado fuera del podio (5º). Benjamin ganaba con un crono de 46.52, pero se ha llevado el susto de su vida tras derribar la última valla y desplazar levemente la que tenía a su derecha, motivo por el que los jueves han dedidido descalificarle. Sin embargo, la reclamación estadounidense ha permitido que se haya rectificado la decisión inicial y el estadounidense haya celebrado el oro, con el brasileño Dos Santos una vez más en el podio tras ser segundo.

En la misma especialidad segundo oro mundial para Femke Bol, una de las grandes del atletismo que en ausencia de Sydney McLaughlin no ha desperdiciado la oportunidad. Bol es un talento que parece no esforzarse en la vuelta a la pista y cada vez que pasa un obstáculo. Pero su calidad es tal que ha ganado en una carrera en solitario con 51.54, mejor marca de la temporada. La neerlandesa ha estado más contenida que hace un año en los Juegos, cuando adoptó una táctica suicida a la hora de seguir a McLaughlin que casi la lleva a quedarse fuera del podio. Hoy su final ha sido más regular y eso le ha permitido ser mucho más fuerte que sus rivales en la recta final.

La final de triple salto masculina ha mostrado lo mejor y lo peor de Pedro Pablo Pichardo. El saltador portugués dominada con autoridad la final hasta que en el último salto el italiano Andrea Dallavalle le ha despertado de su letargo con un salto de 17,64 metros que le llevaban directo al oro. A Pichardo le quedaba solo un intento, pero ahí ha surgido su clase competitiva con un 17.91 que le daban el título mundial. A partir de ahí se ha visto su falta de clase personal. El portugués, siempre altivo, apenas ha reparado en el saludo de Dallavalle, se ha ido directo a las cámaras de televisión y ha gritado al mundo 'Who's the best' (¿Quién es el mejor?), se ve que todavía resentido después de perder el oro olímpico ante Jordan Díaz.

María Vicente, 13ª en heptatlón

Hablando del atletismo español, María Vicente ha finalizado la primera jornada del heptatlón en la 13ª plaza, después de un buen rendimiento con marcas de 13,65 en 100 vallas, 1,77 en altura, 13,34 en peso y 23.97 en 200. Vicente ha regresado a una gran competición después de que en marzo de 2024 se rompiera el talón de aquilés en el Mundial indoor de Glasgow.

Temas

Tokio