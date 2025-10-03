Un portento a todo gas sobre el mar

Juan Pablo Martín Viernes, 3 de octubre 2025, 01:13 Comenta Compartir

Fue el piloto más joven en debutar en un Nacional de motos a agua a los 16 años –con un permiso paterno–, en ganar Campeonato de España, un año más tarde, lo ha sido en hacerse con un Mundial. El vizcaíno Ian Traba es un portento surcando el mar a toda velocidad. A sus 20 años, a finales de septiembre conquistó el UIM-ABP Aquabike Class Pro Offshore World Championship en la localidad italiana de Torre dell'Orso. En su primera participación dejó claro que era el más fuerte en la modalidad GP3, que aglutina a las motos atmosféricas sin turbo.

Con un equipo compuesto por su padre, Iñaki Traba, varias veces campeón de España, y dos amigos, fue capaz de superar a los grandes equipos con los que también cuenta esta especialidad. «Fue un orgullo. Porque ves a otros pilotos que tienen una infraestructura mucho más potente, con camiones para el transporte de todo el material, motos de recambio y preparadores, y te das cuenta de que esta victoria tiene más mérito», manifestó.

Era la primera vez que salía fuera de España a competir. Y para participar en el Mundial tuvo que acreditar a través de la Federación Española que contaba con buenos resultados para poder hacerlo. Traba ya había ganado dos veces el Nacional y fue su aval. Los participantes tuvieron que realizar cuatro mangas sobre las aguas del Adriático. Dos el sábado y otro par el domingo. En cada una de ellas 54 vueltas. O lo que es lo mismo, 110 kilómetros que pusieron a prueba la resistencia de los pilotos.

Porque en su categoría todas las monturas son prácticamente iguales. Alcanzan los 110 kilómetros por hora. «Tienen que ser de serie y tan solo se puede tocar la centralita, la entrada de agua y la hélice», subraya. Y en igualdad de condiciones lo que prima es el pilotaje. Su 'Yamaha 1.900 HO' respondió a la perfección y la estrategia que empleó dio resultado. «Me coloqué en cabeza en los primeros minutos para abrir un hueco y luego consistió en mantenerlo».

Hace cuatro años

El sábado el mar estaba un poco movido «que es donde mejor me desenvuelvo» y se hizo con autoridad con las dos primeras carreras. La mecánica respondió y Traba también. Aunque al bajarse de la moto sufrió un tirón en la espalda que hizo saltar las alarmas, una buena crema y el descanso que se tomó le permitieron llegar al domingo en buenas condiciones. «Aunque el mar estaba más calmado, también pude ganar las dos». señala.

De esta forma cumplió un sueño que poco se podía imaginar hace cuatro años cuando, casi de casualidad, comenzó a practicar este deporte. A diferencia de otros pilotos que se iniciaron de niños con motos de pequeña cilindrada, el de Berango lo hizo con 16 años en el confinamiento. Se animó a salir con su padre a dar una vuelta en el mar los fines de semana. Le picó el gusanillo y no paró. Pocos meses después llegó su bautismo en una cita del Nacional en Benalmádena. «Llegué tercero a la última vuelta pero me caí y terminé sexto», recuerda.

Desde entonces todo ha ido evolucionar con los medios a sus alcance porque los patrocinadores escasean. «Tan solo tengo un concesionario de Galicia que me pone la moto y alguna ayuda de la Federación Vasca». El resto corre de su cuenta. El gimnasio para fortalecer su cuerpo y conseguir que aguante la exigencia de cada prueba tiene que combinarlo con su trabajo en la empresa familiar. Además se costea los viajes. Y por la experiencia con la que cuenta, su padre hace de mecánico cuando se desplazan a las carreras. «Resulta muy complicado vivir de esto. Hay contados pilotos que lo hacen».

Los próximos días 11y 12 cerrará la temporada en la localidad murciana de Mazarrón. Allí se disputa la cuarta y última prueba del Nacional que en estos momentos lidera. Ganó en Benalmádena y Burriana, y no acudió a la de Arcos de la Frontera. Traba quiere su tercer Campeonato de España, para sumarlos al Mundial, al de Euskadi, que logró en Mutriku, y al Europeo de Getaria. Un portento.