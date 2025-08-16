Orio controla todos los escenarios

Julen Ensunza Sábado, 16 de agosto 2025, 22:11 Comenta Compartir

El que no arriesga no gana y muchas veces, como ayer en la primera jornada de la Ikurriña de Zarautz, ni siquiera así lo consigue. Zierbena y Donostiarra pueden dar fe de ello. Porque nadie puede reprocharles su valentía desde la primera palada ante una Orio inquebrantable. Los amarillos controlan todos los escenarios y situaciones de regata con maestría. Pese a estar en algún momento contra las cuerdas, terminan dando la puntilla a sus rivales.

La 'Torrekua' fue la que más pagó ese atrevimiento al quedar fuera de la tanda de honor de cara al segundo asalto. La estrategia de Urdaibai fue otra. Los 'txos', a los que por la calle cuatro les costó mucho navegar fuera -fue la tendencia toda las tarde-, tenían claro que tocaba aguantar de salida para perder el menor tiempo posible y fueron claramente de menos a más. Los de Jon Salsamendi llegaron a estar once segundos por detrás de la cabeza en el arranque del segundo largo y terminaron en una meritoria segunda posición por centésimas sobre Zierbena.

Eso sí, aunque no cabe duda de que la dupla vizcaína intentará darle la vuelta a la tortilla hoy (12.20 horas) en la segunda y definitiva jornada en la lucha por la bandera más prestogiosa de la Eusko Label Liga, se antoja complicado, aunque no imposible, que a la actual 'San Nikolas' puedan restarle los algo más de doce segundos de colchón con los que arrancará la jornada. Las condiciones marítimas, además, serán similares de las de ayer.

Los 'aguiluchos' no muestran fisuras. Zierbena y Donostiarra intentaron buscarle las costillas desde la txanpa inicial y, por momentos, consiguieron hacerles daño. Transcurridos los cuatro primeros minutos de regateo, los 'galipos' comandaba la tanda de honor con dos segundos sobre la 'Torrekua' y seis sobre Orio. Tanto a los de Dani Pérez como a los de Igor Makazaga se les veía remar sueltos, aunque a mayor ritmo de paladas que a los oriotarras.

Tras realizar el primer giro en cabeza, los 'galipos' vivieron un momento dulce mediado el segundo sector. Parecía que podían romper la regata, pero Gorka Aranberri y su tropa demostraron que saben sufrir y antes de mitad de recorrido recuperaron la mayor parte del terreno perdido. Otro tanto hizo Urdaibai. Todas las penurias de la calle cuatro a la ida jugaban a favor a la vuelta y los 'txos' lo supieron aprovechar para meterse de nuevo en la pelea -Los cuatro botes en tres segundos-.

Regata completa de Kaiku

En el arranque del tercer sector, Zierbena todavía mantenía la proa, aunque con una mínima renta sobre los oriotarras. La situación se mantuvo inamovible hasta el minuto trece de regateo aproximadamente. En ese momento, la 'San Nikolas' metió esa marcha extra que le caracteriza y se plantó en el último giro con una trainera -tres segundos de renta-. No necesitó más. Bueno sí. Que Aranberri cazara una ola a la salida de la boya para ampliar el hueco a seis segundos y hacerse con la calle de Zierbena -la dos- lo que le permitió moverse a su antojo. «Ola larga de bandera chavales», lanzó el patrón zarauztarra a la tripulación oriotarra a mil metros de meta. Una vez más acertó. Media ikurriña de Zarautz está en su zurrón.

Por detrás, Donostiarra pagaba el desgaste y se veía superada por Getaria, ganadora de la segunda serie, mientras que Urdaibai metía la proa por delante de Zierbena. La moneda también salió cara para Kaiku. Los sestaotarras se adjudicaron la tanda inaugural ante Ondarroa con el play-off en mente.