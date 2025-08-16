Santurtzi arrolla en Zarautz, sella el play-off y roza el título

Julen Ensunza Sábado, 16 de agosto 2025, 22:10 Comenta Compartir

La primera visita de la ARC 1 a Zarautz el pasado 19 de julio se le atragantó bastante a Santurtzi, pero esta vez los hombres de Alexánder Esteban se tomaron cumplida cuenta de aquello con una arrolladora victoria en la antepenúltima jornada liguera que le permite sellar matemáticamente su presencia en el play-off de ascenso a la Eusko Label Liga y le acerca un poco más al título de la ARC 1.

La 'Sotera' decantó pronto la balanza a su favor -novena bandera-. Los patroneados por Markel Lujua se pusieron en cabeza desde la txanpa inicial y se plantaron en el primer giro con una trainera de ventaja sobre la 'Enbata' de los anfitriones. A la vuelta, su renta aumentó considerablemente y el interés se centró en el pulso entre Arkote y Lapurdi por la segunda plaza, toda vez que los locales no consiguieron aguantar el tirón. A mitad de recorrido, los santurtziarras ya aventajaban en más de dos botes a la dupla perseguidora.

El mano a mano entre la 'Plentzitarra' y los vascofranceses se decantó finalmente del lado de estos últimos, pero la embarcación vizcaína también da un paso de gigante hacia la promoción. Por otra parte, la ARC ha acordado que la Bandera de Castro, suspendida el viernes debido a las altas temperaturas, se dispute el próximo domingo 24 como fin de fiesta de la competición.