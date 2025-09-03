Olas de más de dos metros para seleccionar a los elegidos para La Concha

La Bandera de La Concha masculina realiza este jueves (18.00 horas) su casting para conformar el reparto de siete estrellas que acompañarán a Donostiarra, ... clasificada directamente como trainera local, los dos próximos domingos en la cita cumbre de la temporada. La regata del pánico como se conoce a la clasificatoria por lo mucho que hay en juego viene acompañada además esta vez de un punto extra de incertidumbre dadas las previsiones marítimas y meteorológicas que abren la puerta a la sorpresa.

A la hora de la regata se espera que la mar de fondo del noroeste levante olas de más de dos metros y las rachas de viento –soplará también del noroeste– podrían superar los 30 kilómetros por hora. Unas condiciones, por tanto, que pueden propiciar sobresaltos. Pese a todo ello, la eliminatoria donostiarra no es muy dada a las sorpresas. Los favoritos rara vez fallan. Y en ese grupo de elegidos sobresale por encima de todos un colosal Orio.

Los 'aguiluchos' ya se han proclamado campeones de la Eusko Label Liga a falta de dos jornadas para bajar el telón y quieren poner la guinda a la temporada conquistando la madre de todas las regatas ocho años después. «Anuncian ola y las posibilidades de sorpresa crecen, pero Orio tiene mucha hambre», anuncia el técnico amarillo, Iker Zabala. Además de la 'San Nikolas', salvo hecatombe, también deberían entrar entre los elegidos la dupla vizcaína conformada por Zierbena y Urdaibai, segundo y cuarto de Liga.

Por detrás de esta terna aparece un grupo compuesto por Getaria, Hondarribia, Lekittarra y San Juan, al que se suman también Ondarroa y Ares y los dos campeones de las ligas ARC 1 y gallega, Santurtzi y Chapela, aunque el gran objetivo de estas dos últimas es realmente el play-off. El sorteo para determinar el orden de salida, tanto de las tandas como de las tripulaciones, en la clasificatoria de esta tarde se llevará a cabo este jueves al mediodía en el Ayuntamiento de San Sebastián.

Si les correspondiera competir en primer lugar a los botes de menor potencial, entre el último en partir de esa tanda y el primero de la manga de los favoritos se dejarán dos minutos. En caso contrario, todos saldrán a intervalos de un minuto.