Orio realiza una ciaboga en una regata liguera este verano.

Olas de más de dos metros para seleccionar a los elegidos para La Concha

Orio, Zierbena, Urdaibai, Hondarribia y Getaria parten como favoritos, con Lekittarra y Ondarroa también en el grupo de traineras con opciones

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 21:31

La Bandera de La Concha masculina realiza este jueves (18.00 horas) su casting para conformar el reparto de siete estrellas que acompañarán a Donostiarra, ... clasificada directamente como trainera local, los dos próximos domingos en la cita cumbre de la temporada. La regata del pánico como se conoce a la clasificatoria por lo mucho que hay en juego viene acompañada además esta vez de un punto extra de incertidumbre dadas las previsiones marítimas y meteorológicas que abren la puerta a la sorpresa.

