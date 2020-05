Polideportivo Campeonas frenadas en una desigual desescalada Mireia Belmonte, tras disputar una competición. / R. C. Los CAR de Madrid, Sant Cugat, Sierra Nevada y León siguen cerrados y aumentan las críticas y la «frustración» de Mireia Belmonte y Carolina Marín AMADOR GÓMEZ Madrid Jueves, 14 mayo 2020, 13:41

«El primer error fue cerrar la Residencia Blume, donde vivimos 300 deportistas. Fue una locura. Cuando se decretó el estado de alarma, el CAR de Madrid se tenía que haber cerrado con todos los deportistas dentro». La queja fue lanzada por Carolina Marín, la tricampeona del mundo y vigente campeona olímpica de bádminton, que continúa confinada en su casa sin poder entrenar, al igual que Mireia Belmonte y Lydia Valentín, otras dos medallistas en los Juegos de Río. Sus carreras se han visto frenadas durante una polémica desescalada, tan desigual entre los atletas españoles y con respecto a otros países, frente a la que no dejan de alzarse voces en contra, mientras aumenta también la «frustración» de la nadadora catalana y de la jugadora onubense.

«La natación nos da muchísimas medallas, y que el estandarte no pueda nadar es una salvajada», proclamó este miércoles la windsurfista Blanca Manchón, que ya ha podido regresar al mar, a la bahía de Cádiz, para entrenar con su tabla. Los nadadores, sin embargo, no podrán volver a las piscinas ni siquiera en la fase 1, cuando «una semana sin entrenar en agua es un mes perdido», tal y como reconoce el técnico de Mireia Belmonte, Fred Vergnoux, para quien «las normas deben ser para todos» y lamenta «que Messi pueda entrenar y Mireia no pueda ir a la piscina».

Rafa Nadal tampoco entiende «que no se pueda jugar al tenis mientras la gente está yendo a trabajar», y el entrenador de Carolina Marín, Fernando Rivas, reclama «que es ahora cuando hay que demostrar que se trate a la gente con mayor equidad y, sobre todo, en deportes individuales». Al margen del tenista balear, que comenzó a entrenar hace una semana en la pista privada de un amigo en Mallorca, entre los campeones olímpicos en los Juegos de 2016 favoritos también al podio en la cita olímpica de Tokio aplazada a 2021, solo han podido regresar por fin a los entrenamientos en su medio natural los piragüistas Saúl Craviotto, Marcus Cooper Walz y Maialen Chourraut.

Con Mireia Belmonte en su domicilio en Badalona, Carolina Marín en Huelva y Lydia Valentín en Guadalajara, aún se desconoce cuándo podrán reabrirse los cuatro CAR (Centros de Alto Rendimiento) existentes en España: Madrid, Sant Cugat, Sierra Nevada y León. Precisamente, todos se encuentran en provincias que aún se encuentran en la fase 0. Mientras se mantiene en el aire el paso de Madrid, Granada y León a la 1, ya es seguro que Barcelona y su área metropolitana no avanzarán el próximo lunes. Por tanto, el CAR de Sant Cugat, donde debe volver a prepararse Mireia, tras nueve semanas alejada de la piscina, continuará clausurado.

La deportista española con más medallas en unos Juegos Olímpicos pensaba que el lunes 11 de mayo, cuando medio país progresó de fase, podría regresar al agua, aunque no fuera en el CAR de Sant Cugat, pero sus ganas se desvanecieron, y tampoco podrá ser el lunes 18. Carolina Marín y Lydia Valentín también estaban convencidas de que el día 11 también volvería a abrir sus puertas el CAR de Madrid para reiniciar allí sus entrenamientos. «Si entramos en la fase 1 la semana que viene se desinfectará el CAR, y si no puede al final de esa semana empezaríamos la siguiente», aventura el entrenador de Carolina Marín.

La onubense se sometió el martes a una PCR y una serología de detección del coronavirus, «y cuando se tengan los resultados, en 48 horas, se verá si puede venir a Madrid o no». «Lo normal es que Carolina reciba un salvoconducto del CSD y pueda viajar aunque estemos en fase 1 o 0», apunta Fernando Rivas, que lamenta que «no se han facilitado test como tenía que haber sido a deportistas como Mireia o Carolina». Lydia Valentín también deberá seguir esperando, porque tampoco puede desplazarse de momento a la capital.