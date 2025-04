Mario Olmedo pulveriza el récord de la Laboral Kutxa Bilbao Menditrail

Juan Pablo Martín Domingo, 6 de abril 2025, 14:03 Comenta Compartir

La Laboral Kutxa Bilbao Menditrail ha vivido este domingo una jornada de récords. Mario Olmedo ha marcado el mejor tiempo de la prueba de montaña de 22 kilómetros con un registro de 1h 59' 41 y ha rebajado en cerca de un minuto la anterior en posesión de Walther Becerra, segundo en meta. La cita, organizada por Innevento, también ha registrado la mayor participación en las doce ediciones que se han disputado con la presencia de 1.850 atletas que la convierten en una de la referentes a nivel de Euskadi.

El corredor granadino, más acostumbrado a las ultramaratones, ha marcador un ritmo muy fuerte desde los primeros compases y ha logrado abrir un hueco con respecto a sus más inmediatos perseguidores para el kilómetro cinco. Ha llegado al primer avituallamiento en solitario y sin mirar atrás ha decidido «seguir abriendo gas». A partir de entonces ha controlado la situación. En el doce su ventaja sobre Becerra era cercana a los dos minutos y medio y no ha tenido problemas para ampliarla de forma progresiva y cruzar la meta en solitario. «He decidido jugármela, tirar una moneda al aire y por suerte ha salido cara. Es una carrera brutal. Es increíble lo que hay a un kilómetro de Bilbao. Engaña muchísimo porque es muy dura, con un rompepiernas constante. Estoy muy contento por las sensaciones que he tenido y de venir una vez más a la capital vizcaína donde me siento como en casa. El año que viene estoy aquí otra vez», ha apuntado.

La segunda posición ha sido para el venezolano afincado en Sestao. Becerra ha admitido que no ha podido seguir la vencedor «pero estoy muy contento de finalizar segundo en esta carrera tan especial». Su tiempo ha sido de 2h 08' 17. La tercera plaza ha correspondido al cántabro Carlos Martínez que ha tenido una bonita pugna con el guipuzcoano Unai Martínez. «Aunque he ido todo el rato en esta posición no he podido soltarle. He tenido algún problema en el gemelo pero he conseguido mantenerme por delante», ha señalado. Repite podio en una prueba «bastante montañera en la que me lo paso muy bien porque es muy variada y cuenta con senderos complicados».

En féminas, el triunfo ha correspondido a la andaluza afincada en Arrigorriaga María Delgado -2h43'16-. Es su carrera favorita «porque pasa cerca de casa», pero llegaba con cuatro pruebas seguidas y de sufrir un virus estomacal y con el miedo de no saber cómo iba a responder. Ha tratado de controlar aunque no le ha resultado sencillo porque Tamara Binuesa, segunda clasificada -2h44'34-, iba bastante fuerte. De hecho en el kilómetro doce su ventaja era cercana a los dos minutos y seis más tarde tenía a la de Bilbao casi pisándole los talones a 35 segundos.

Doce kilómetros

Pero ha apretado en la bajada para incrementar de nuevo su ventaja y sumar su tercera victoria consecutiva en la Laboral Kutxa Bilbao Menditrail. «Es una de las carreras que tengo marcadas en el calendario. Ha costado, pero he sabido jugar con la ventaja», ha apuntado.

En la carrera de 12 kilómetros, Sendoa Agirre ha sido el más fuerte con un crono de 58'15, seguido del granadino residente en Bilbao Pablo Toña -59'39- que el próximo fin de semana correrá el Campeonato de España con la selección andaluza en Ibiza. La tercera posición ha correspondido a Ibai Pérez, de Legutio, -1h03'10.

En chicas ha ganado la castreña Eva Fernández -1h14'26 que se ha sacado la espina de la segunda plaza lograda el año pasado. «He intentado salir rápido para no pillar tapones y la táctica ha salido bien. Es una prueba muy bonita, sobre todo el tramo en el que hay que sortear piedras y troncos. Es un sendero disfrutón», ha subrayado. El tercer cajón del podio ha sido para la alavesa Nagore Martín -1h24'55-

Pero la Laboral Kutxa Bilbao Menditrail también ha contado con otras propuestas no competitivas para aquellos que querían pasar una mañana por el anillo verde y el macizo de Ganekogorta. Una Mendi Martxa del mismo recorrido que la de 22 kilómetros y una Martxa Popular de once en la que muchas familias han podido disfrutar de una mañana en la montaña en la que ha acompañado la meteorología. A su entrada a meta han sido recibidos por personal de la asociación Gorabide que les han entregado las medallas, para después reponer fuerzas en los stand dispuestos por la organización e incluso tomar un masaje.

