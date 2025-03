Guillermo Prieto, a por la UCI Gran Fondo World Series de Castellón

Guillermo Prieto afronta este domingo la UCI Gran Fondo World Series de Castellón. Una prueba de 159 kilómetros y 2.213 metros de desnivel positivo ... perteneciente a las Series Mundiales de la UCI a la que el deportista de Zuzenak llega con la clasificación para el Mundial de Australia ya asegurada tras el octavo puesto conseguido en la UCI Gran Fondo World Series de Coimbra.

'The Millars Gran Fondo Castellón' será la única prueba clasificatoria que se celebrará en España para el Mundial de Gran Fondo de la UCI. Una cita en la que Prieto, pese a acudir con el objetivo cumplido, no se va a dejar llevar. «Cuando me pongo un dorsal y me coloco en la línea de salida soy muy competitivo. Además, es una carrera que me va a servir para preparar la prueba de Badajoz de finales de marzo que es clasificatoria para el Mundial de gravel», señala.

Respecto a la edición de la temporada pasada, el recorrido ha sido ligeramente modificado. Los ciclistas tendrán la oportunidad de disfrutar de parajes espectaculares como el Parque Natural de la Sierra de Espadán, para luego continuar la ruta junto a el río Mijares, de donde toma su nombre el evento. Un cambio con el que los organizadores buscan desafiar a los participantes. «A pesar de que haya cambiado el trazado, este también lo conozco. Es bastante rompepiernas, con mucho sube y baja, por lo que ya sólo viéndolo me imagino una carrera durísima. Habrá que salir a pelearlo con la mejor actitud y ver también si la climatología nos respeta», ha indicado Prieto tras uno de sus últimos entrenamientos.