Fallece Julia Mai, ganadora del Triathlón Vitoria 2017 Julia Mai llega a meta como ganadora en 2017. / Blanca Castillo La atleta partía como favorita para la prueba de este año, pero tuvo que retirarse en el sector de la natación IERA AGOTE Lunes, 8 octubre 2018, 11:38

La vencedora del Triathlón de Vitoria 2017 Julia Mai ha fallecido este domingo a los 38 años tras dos meses de lucha contra un cáncer de ovarios.

La triatleta alemana se presentó en la salida del Full Vitoria 2018 a renovar su título pero tuvo que abandonar en el sector de la natación apenas unos minutos después de darse la salida.

Su entrenador, Mario Schmidt-Wendling, ha dado a conocer la triste noticia a través de Facebook con este mensaje:

«'La gota erosiona la piedra por su constancia y no por su fuerza'. Ese era el lema de vida de Julia Mai. Esta mañana, a los 38 años, se fue demasiado pronto y después de una enfermedad corta y muy grave. Siempre estarás en mi corazón. No conocía a nadie más leal y honesta que tú. Siempre has dicho tu opinión y nunca falsamente. Si te establecías una meta en su cabeza, entonces la perseguías hasta el agotamiento total con devoción. No has desistido ante la superficialidad de los seres humanos y, como siempre dices, 'te has quedado contigo'. Algunos no te han tomado en serio en el deporte, pero has mostrado a todos lo que se puede lograr con dedicación y disciplina. Cuatro victorias, siete segundos puestos y tres terceros hablan por sí solos. Te echaré de menos como buena amiga y admirada por mí profundamente».