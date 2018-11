«Lo más especial del '10' en Nazaré fue surfearla delante de mi gente» Natxo González celebra su gran resultado. Natxo González - Surfista El surfista de Plentzia Natxo González se enfrenta este lunes a la ola gigante de Jaws en Hawai MIKEL GARCÍA Lunes, 26 noviembre 2018, 01:10

Tras su tercer puesto en Nazaré, el surfista de Plentzia Natxo González se encuentra en Hawai donde este lunes se enfrentará a la ola gigante de Jaws segunda cita del Circuito Mundial de olas grandes.

-Ha pasado una semana desde el campeonato de Nazaré, ¿ya ha asimilado su gran actuación?

- Sí, fue un día soñado. Ha sido un verano muy complicado, con una dieta estricta, muchas horas de entrenamiento para llegar en plena forma a esta época del año en la condiciones idóneas.

-En la semifinal logró un '10' en una de sus olas, ¿qué recuerdo tiene de ese momento?

- Fue una ola histórica. El único diez que se ha logrado en Nazaré. Conocía la ola, pero sabía que había que colocarse en una zona más baja del pico. No esperaba que fuese una ola de ese calibre. El resto se fueron a la zona del pico y yo me quedé esperando más abajo. Es un riesgo porque sabes que te puedes terminar comiendo la serie. Cuando apareció la ola todo el mundo empezó a remar porque se veía que era una buena. Nadie llegó y yo estaba en el sitio perfecto. Por un momento pensé que no iba a llegar a cogerla, pero me arriesgué y salió bien. Sabía que si me caía había motos que vendrían a rescatarme. Lo más especial fue poder surfearla delante de mis amigos y mi familia. Cuando me subía a la moto de agua empecé a llorar y a gritar de felicidad.

-Se habla de Nazaré como una de las olas más peligrosas del mundo, ¿qué se siente al surfear esas olas?

- Cuando las surfeamos en los campeonatos vas con la tranquilidad de que tienes ocho o nueve motos de agua que si tienes cualquier problema van a acudir a tu rescate. El mayor problema es cuando vamos por nuestra cuenta a surfearlas. Con el tiempo yo he ido formando un equipo con el que poder surfear con una mayor seguridad. Voy con una moto, con radios dentro y fuera del agua que te avisan de cuando vienen las series. Pero a pesar de ello en este tipo de olas siempre sabes que vas a tener que dar un tirón al chaleco salvavidas.

-Tras el campeonato ha estado unos días desconectado, ¿explorando algún lugar de la costa portuguesa?

Natxo González surfea una ola gigante.

- Con unos cuantos amigos aprovechamos la marejada que había para seguirla por la costa dirección a Marruecos. No hemos tenido suerte con los vientos, pero nos ha servido para descubrí varias olas con mucho potencia. Tengo ganas de regresar cuando haya un parte mejor.

-¿Cuáles son sus siguientes planes?

- Me acaban de informar que han dado la alerta para la prueba del Circuito Mundial en Jaws (Hawai), así que he preparado todas las cosas, he conducido toda la noche hasta Madrid y a primera hora de la mañana he cogido un vuelo rumbo a Hawai que el campeonato se disputará el lunes.

-No ha tenido tiempo apenas de estar en casa.

- Para mí este tipo de decisiones son muy complicadas de tomar. Hable con la organización ya que soy el surfista que más alejado vive de las dos pruebas que quedan por disputar. La gran mayoría son americanos o australiano y les queda todo más a mano, pero en mi caso es más complicado. Me han dado el aviso con dos días de antelación, este sábado dieron la alerta oficial y el lunes se celebra el campeonato.

-Los periodos para Mavericks y Jaws están abiertos. Conoce las tres olas que forman parte del Circuito Mundial, ¿cuál es la más complicada de surfear?

- Todas ellas son complicadas. Las tres producen mucho respeto por lo que simbolizan. En Nazaré he tenido un par de experiencias complicadas. Lo importantes es conocer como son las olas. Desde que empecé a surfear olas grandes he intentado ir conociéndolas, para no pecar de la falta de experiencia que tuve cuando llegué al circuito con 18 años. Si tuviera que escoger me quedaría con Jaws como la más complicada. La velocidad a la que se mueve la ola es superior al resto y la hace muy complicada. Luego para mí sería Nazaré y tercera Mavericks.

-Fue uno de los juniors más destacados del panorama nacional, ¿cómo se tornó el cambio a surfista de olas grandes?

- Son dos modalidades diferentes, hay que terminar decantándose por una o por la otra. Al principio cuando empecé con las olas grandes fue como un entrenamiento para las olas pequeñas. Sin embargo, las vibraciones que me han transmitido la gente que se dedica a ello me cautivó. No hay ese ambiente de competitividad, es un rollo más interesante.

-En su perfil de deportista en Red Bull dice que «en las olas grandes el 80% es cabeza y el 20% restante es físico», ¿cómo se prepara mentalmente para surfear este tipo de olas?

- La confianza es fundamental, es algo que vas cogiendo con el tiempo. Al principio vas acojonado, pero una vez has cogido un par de olas todo cambia. Te vas sintiendo más cómodo, pero de todas maneras lo mental y lo físico van unidos. Si no te encuentras preparado físicamente, mentalmente tampoco vas a sentirte al cien por cien.

-Cambiando un poco de tema. Hace algo más de un año presentó un vídeo con una ola que había descubierto, ¿qué puede decirnos de ese spot?

- Ha sido la experiencia más increíble de mi vida. Fue una ola que encontré a través de Google Earth. Fue una aventura muy difícil, porque cuando llegamos al aeropuerto pensaba que iba a ser fácil conseguir un coche, pero todo se fue complicando. Nos costó conseguir hasta comida, cosas que aquí las logras de una manera sencilla allí ves lo que cuesta. Hubo momentos en los que pensé que no íbamos a llegar para el 'swell'. Conseguimos el coche gracias a un conocido de una persona que conocimos allí, condujimos cuatro horas y cuando llegamos al amanecer no había nada. Sin embargo, con el paso del día el mar empezó a crecer y terminamos teniendo un día épico.

-¿Revelará alguna vez la ubicación?

- Con el tiempo el lugar se va a terminar por descubrir. Personalmente prefiero no revelarlo por lo que supuso para mí, y creo que aquellos que quieran surfearla debería vivir una aventura como la que tuve yo. Que sientan lo mismo que cuando yo la descubrí.

-Con el surf como deporte olímpico, ¿se ha planteado la opción de regresar al surf de competición para intentar ir a Tokio o es algo que tiene completamente descartado?

- Yo he tomado otro camino. Disfruto con mis viajes, surfeando las olas grandes. Tengo la suerte de poder vivir de lo que me gusta y estoy muy contento. Además, tengo muchos amigos que están en esa batalla por intentar acudir a los Juegos Olímpicos a los que les deseo la mejor de las suertes.