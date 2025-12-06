El campeonato de olas grandes recala en Getxo
El Punta Galea Big Wave Challenge acoge a una treintena de los mejores deportistas de esta modalidad
J. F.
Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:57
Getxo acoge este sábado, desde las 8.30 horas, el Red Eléctrica Punta Galea Big Wave Challenge. Tras casi tres años de espera desde su ... última edición, la cita regresa con olas gigantes, buen tiempo y mejor espectáculo. El evento, que cumple 40 años, se anunció en octubre y la espera se ha hecho larga.
Más de 30 deportistas, hombres y mujeres, entre los mejores del mundo en la modalidad, se enfrentan a las famosas olas getxotarras hasta las 16.30 horas. Entre ellos destacan el californiano Nic Lamb, doble campeón en este enclave y tercero en la pasada edición, y la francesa Justine Dupont, considerada la mejor surfista europea de ola grande y premiada recientemente con los Big Wave Awards.
El plantel local también cuente con figuras de primer nivel. Natxo González, líder actual en Getxo y top mundial, los guipuzcoanos Aritz Aranburu e Indar Unanue, y la olímpica Nadia Erostarbe, entre las seis mujeres participantes. El evento moviliza a más de 200 personas entre trabajadores, voluntarios, personal de Protección Civil, Ertzaintza, Policía Municipal y equipos de Salvamento Marítimo, coordinados para garantizar la seguridad.
Para facilitar la asistencia, el Ayuntamiento de Getxo ha habilitado lanzaderas gratuitas desde la estación de metro de Bidezabal hasta el lugar del evento y desde el aparcamiento cedido por Fangaloka, en Azkorri. Con el objetivo de regular el acceso limitado de los vehículos previstos para la cita, el Consistorio anima a acercarse a pie, haciendo uso del transporte público.
