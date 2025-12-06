El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 6 de diciembre
Uno de los participantes coge una ola.

Uno de los participantes coge una ola. Mireya López

El campeonato de olas grandes recala en Getxo

El Punta Galea Big Wave Challenge acoge a una treintena de los mejores deportistas de esta modalidad

J. F.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:57

Getxo acoge este sábado, desde las 8.30 horas, el Red Eléctrica Punta Galea Big Wave Challenge. Tras casi tres años de espera desde su ... última edición, la cita regresa con olas gigantes, buen tiempo y mejor espectáculo. El evento, que cumple 40 años, se anunció en octubre y la espera se ha hecho larga.

