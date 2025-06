Calbano y Rodrigo brillan en la primera jornada de Campeonato de Euskadi de atletismo en Zorroza

Las pruebas de velocidad han sido las protagonistas de la primera jornada del Campeonato de Euskadi de atletismo al aire libre que se han disputado ... este sábado en la pista de Zorroza. Andoni Calbano y Aitana Rodrigo han sido los nombres propios de una reunión que regresaba al tartán de la capital vizcaína 23 años después. El guipuzcoano ha igualado el récord de Euskadi de 100 metros -10.29- y a partir de ahora lo comparte con otra de las promesas como Ander Garaiar, que sumó esta marca el pasado mes de mayo. El anterior -10.34- estaba en posesión de Orkatz Beitia, que esta tarde como técnico en la grada, que lo sumó en Salamanca en 2002.

Los participantes tienen la mirada puesta en el Campeonato de España que se disputará en Torrent dentro de un mes y su preparación va bien encaminada. El de Bergara es un atleta de 200, pero ha dejado claro que estaba con chispa. En la quinta serie eliminatoria que ha participado ya ha dado muestras de que podía hacer algo grande con un crono de 10.33, y en la final ha plasmado su superioridad. Ha firmado una buena salida y la ha dominado a partir del ecuador.

«El objetivo es mejorar siempre. Me cuesta afinar la salida, pero sabía que hoy podía hacer una buena carrera. Me he sentido bien. Después de conseguir la victoria en el 100 mañana trataré de buscar el 200. Tendré rivales complicados como Markel Fernández y no sé si correrá Ander Garaiar porque ha estado un poco tocado», ha manifestado. La segunda plaza ha sido para Joseba Larrauri -10.46-, que también ha mejorado su mejor registro personal, y la tercera para Oihan Trecet -10.57-

En féminas, Aitana Rodrigo también ha demostrado que está un punto por encima de las demás. La de Galdakao ha firmado la mejor marca de la temporada en el hectómetro con un registro de 11.52 en una prueba que ha dominado de principio a fin. Al igual que en la prueba masculina, la atleta del Atlético San Sebastián ya ha dado muestras de su potencial en la cuarta serie eliminatoria. Ha corrido en 11.63, un registro que entonces era el mejor de la campaña, pero no se ha conformado y se ha reservado lo mejor pra el final.

«Ha salido»

«Estoy muy contenta. Era el primer día que corría con semejante calor y en la semifinal no me he visto muy bien. En la final he intentado dar todo lo que tenía y ha salido. El objetivo era acercarme lo máximo posible a mi marca personal que es 11.49 y creo que está bastante bien». El próximo fin de semana espera correr en el mitín de Ordizia «a la que vendrán atletas importantes y será un buen test», ha destacado. Nora Burón -12.06- y Maitane Nanclares -12.13- han completado el podio.

En lo 400 metros vallas, la markinarra Ainara Mugartegi ha conseguido el Campeonato de Euskadi y se ha quedado muy cerca de su mejor marca personal. La del Durango Kirol taldea ha parado el crono en 1'00.69, tan solo 69 centésimas por encima de su mejor registro. En una carrera de menos a más, ha conseguido ponerse en cabeza en la segunda curva y a partir de entonces ha dominado la situación. Iraia Ventosela -1'00.98- y Alaine Agurralde -1'02-17- han sido segunda y tercera, respectivamente.

En altura femenina la victoria ha correspondido a Julene Bouzo -1m 71-, Paula Redondo -48m84- ha ganado en jabalina y Zuriñe Celis -5m71- en longitud. Ane Castillo ha sido primera en pértiga -3m80-, Goizane Garcia -48m25- en martillo, mientras que Julen Pedraza -12m33- ha ganado el lanzamiento de peso en hombres.