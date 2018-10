Atutxa sigue siendo el número uno El aizkolari Aitzol Atutxa. / Pedro Martínez Suma su quinto Campeonato de Euskadi absoluto de aizkolaris en el Labrit tras remontar en la segunda parte JUAN PABLO MARTÍN Domingo, 28 octubre 2018, 15:04

Aitzol Atutxa sigue siendo el número uno. El aizkolari vizcaíno sumó este domingo su quinto título consecutivo en el Campeonato de Euskadi absoluto en un repleto frontón Labrit de Pamplona. El de Dima (37'29) aventajó en 19 segundos a Iker Vicente, su principal rival, en una prueba en la que tuvo que remontar en la segunda parte y en la que demostró que su preparación había sido la ideal porque, a pesar del derroche, llegó con la chispa necesaria para certificar su triunfo.

Era complicado que se diera la misma igualdad que el año pasado donde la ventaja obtenida por Atutxa fue de 18 segundos, pero quedó demostrado que la diferencia entre ambos es mínima y que cualquier descuido puede pasar una factura enorme. Esta vez, al vizcaíno le tocó reaccionar porque se encontró con un nudo de la quinta pieza y una par de ellos en la siguiente, pero tuvo la capacidad mental suficiente como para no venirse abajo, seguir enganchado, y jugar sus cartas porque todavía las fuerzas aguantaban.

Los seis participantes tuvieron que cortar doce troncos – cuatro de 54 pulgadas, otros tantos de 60 y el mismo número de 72– de madera de haya de la sierra de Etxarri. Y otra vez los de mayor grosor volvieron a marcar la diferencia. La competición arrancó con un ritmo infernal que se mantuvo, hasta tal punto que los tres primeros clasificados bajaron de los 40 minutos de una forma amplia.

Atutxa empezó fuerte consciente de que no podía ceder un ápice desde el primer hachazo. El sorteo deparó que su principal oponente estuviera a su lado por lo que resultó más sencillo a la hora de tener referencias. El de Dima tomó la cabeza de la prueba y aventajó en ocho segundos al navarro y once al guipuzcoano Mikel Larrañaga, que terminó en tercer lugar de la clasificación (38'45). El segundo corte ratificó las posiciones provisionales y dejó claro que la txapela iba a estar entre ellos tres.

Fue en la tercera pieza cuando Vicente incrementó su ritmo y se colocó a la estela del dimoztarra. En el siguiente, se puso en cabeza con seis segundos de ventaja porque al vizcaíno le costó terminar el corte. Sin embargo, las cosas se le empezaron a complicar más en el primer tronco de mayor grosor por un nudo. Cedió 14 segundos. Por si esto fuera poco, en el siguiente corte tuvo que hacer frente a dos lo que hizo que perdiera hasta la segunda plaza en la clasificación.

Reacción

Atutxa arrancó el tercer tronco de mayor diámetro con cerca de 45 segundos de desventaja y consciente de que tenía que jugársela en las dos maderas más grandes que le quedaban para recuperarla. Y lo hizo. Los cortes fueron buenos y, sin prácticamente descanso, se puso en cabeza a falta de cuatro piezas. Vicente acusó la remontada del vizcaíno. El cansancio también hizo mella en el navarro que cedió más de veinte segundos para caer hasta la tercera plaza provisional. Larrañaga era segundo en este punto de la prueba a siete segundos del vizcaíno.

Pero todavía no había nada decidido. Ponerse al frente dio mucho aire al de Dima y ya no la volvió a abandonar hasta el final. Su ritmo fue bueno, pero Vicente todavía no había dicho su última palabra y se la jugó al todo o nada. Comenzó a rebajar la desventaja, mientras que al guipuzcoano se le hizo muy largo el final. El pulso se volvió a centrar entre los dos principales candidatos a la victoria. Atutxa reguló bien sus esfuerzos, mientras que el navarro no levantó cabeza pensando que le podía superar.

La experiencia del dimoztarra fue un grado. Sabía que a estas alturas de la competición era muy complicado que se le escapara y confirmó su hegemonía. La cuarta plaza correspondió a Iñaki Azurmendi (42'32), que lució pinganillo para contar con referencias y asesoramiento, la quinta fue para Eneko Otaño (43'33) y la sexta para Joseba Otaegi (47'09). Ya son cinco txapelas para Atutxa. Está a una de las conseguidas por Arrospide, Nazabal y Olasagasti, pero cada vez están más cerca.