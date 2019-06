Boxeo Andy Ruiz, de sufrir acoso por su sobrepeso a ser campeón de los pesos pesados Andy Ruiz Jr. golpea a su rival durante el combate. / Reuters Este joven de padres mexicanos hace historia al vencer a mejor púgil del mundo en un combate vibrante en el Madison Square Garden de Nueva York EL CORREO Lunes, 3 junio 2019, 12:45

El estadounidense de ascendencia mexicana Andy Ruiz Jr. ha escrito este fin de semana una página de oro en su historia y en la del deporte en el que compite, boxeo. El joven, de 29 años, se ha convertido en el campeón de los pesos pesados al vencer de forma sorprendente y sorpresiva al todopoderoso Anthony Joshua, que hasta ahora ostentaba el título. Fue por nocaut técnico ante miles de espectadores en el Madison Square Garden de Nueva York

Andy Ruiz Jr. derribó en cuatro ocasiones al británico y el juez detuvo la pelea en el séptimo asalto, convirtiendo al norteamericano en el nuevo rey de su disciplina. «Acabo de hacer historia para México», gritó en ese momento. Y no es para menos, Ruiz Jr., apodado 'The Destroyer' (El Destructor') es el primer mexicano en lograr este título.

«Quiero dar las gracias a Dios por darme esta victoria que parecía imposible. Me siento tan bien... Por esto he estado soñando y he trabajado tan duro. No me puedo creer que haya hecho mis sueños realidad. El cielo es el límite», se emocionó el joven ante un público enfervorecido. Su rival también le aplaudió, y eso que era el primer combate que perdía en su carrera: «Quiero felicitar a Ruiz Jr. Mucho, mucho respeto Andy». Y añadió: «Gracias América, gracias a todos. Siento haber decepcionado a mis aficionados, pero mucho respeto y disfruta este momento».

Pero la victoria de Ruiz no solo es emocionante en el ring, también fuera de él. A sus 29 años, este joven nacido en California pero de padres mexicanos también ha noqueado a una historia que le persigue desde pequeño. Siempre ha sido un niño gordo y en el colegio sufrió la burla de sus compañeros. Ahora pesa 121 kilos y reconoce que es «rechoncho», pero «muy rápido» en el cuadrilátero. «He querido demostrar a todos los que dudaban de mí y pensaban que me iban a derribar desde el principio que estaban equivocados. Es increíble», dijo tras pasar por la ducha y ya con la cabeza más fría.