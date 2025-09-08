El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen del piloto Lewis Hamilton de la Scuderia Ferrari, participando en la primera sesión de prácticas para el Gran Premio de Fórmula Uno de Italia en Monza, Italia. EPA

Cuatro años tarde

Juan Carlos Otaduy

Juan Carlos Otaduy

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:03

Afirma la sabiduría popular que hay días en que uno no está para nadie. Sería el caso de la Scuderia Ferrari aplicado a esta temporada ... en que su gente daría lo que fuera para evitar comparecer en público, ahorrándose excusas y dejando de puertas para adentro el análisis del despropósito que supone el desempeño del SF-25. Este bólido se diseñó sabiendo que estaría Lewis Hamilton al volante y de algún modo debía adaptarse al pilotaje del siete veces campeón mundial, que llegaba a Maranello al loor de multitudes. Pues bien, ni una ni otra circunstancia se han dado porque el coche no puede disgustar más al británico, que a día de hoy es discutido por propios y extraños.

