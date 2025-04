«Me siento bien pero no he jugado a mi mejor nivel», reconoce Rahm a una semana del Masters de Augusta

Jon Rahm empieza este viernes (18.15 horas) el LIV de Miami, la quinta estación de la temporada de la liga saudí y, además, el ... último torneo antes del Masters de Augusta de la próxima semana. «Es una excelente preparación para un 'major' que está a la vuelta de la esquina. Espero que esta semana vea algunas de esas mejoras y llegue a la próxima con la mente clara de lo que hacer. He sentido algunas molestias en el campo y necesito superarlas para estar listo», valora el vizcaíno.

«Me siento bien, he logrado buenos resultados este año, pero diría que no he jugado a mi mejor nivel, necesito algo más. No he sido capaz de sacar mi mejor golf», reconoce Rahm en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por Sergio García y Phil Mickelson. El LIV juntó a tres de los doce representantes que tendrá la superliga en el Masters. El de Barrika no empezó el año con buen pie, ya que no pasó el corte en el Hero Dubai Desert Classic, el único torneo del circuito europeo que ha afrontado este curso, pero luego ha encontrado la regularidad.

Rahm fue segundo en Riad, sexto tanto en Adelaida como en Hong Kong y quinto en Singapur. Solo en el estreno nocturno en Arabia peleó por el título. Busca un buen resultado en el Trump Doral National de Miami que aumente su confianza de cara a la cita de Augusta. «Cada vez que jugamos, todos pensamos que vamos a ganar. Yo siempre tengo una confianza ciega en mis posibilidades, sea cual sea el estado de mi juego», lanza.

«Cambios»

«Estoy ansioso por ver esos cambios de los que he estado hablando y que han estado ahí durante casi un año y medio, pero que aún no he superado del todo», confiesa el dos veces campeón de 'majors', que debutará en Miami junto al líder Joaco Niemann –el chileno tiene 84,66 puntos por los 66,7 del vizcaíno– y Bryson DeChambeau, último ganador del US Open. Por delante tres días para preparar de la mejor forma el Masters.