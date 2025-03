Rahm quiere ampliar su récord del LIV en Hong Kong

Jon Rahm vuelve a la carga tras dos semanas libres de competición. El LIV celebra su tercer torneo de la temporada en Hong Kong después ... de la fallida experiencia nocturna de Riad, sin apenas público, y el éxito en cuanto a afluencia se refiere de Adelaida. En Arabia Saudí el vizcaíno fue segundo y en Australia logró una sexta posición que le permitió volver a sumar un top-10 más en un circuito al que se ha adaptado como anillo al dedo. Rahm tiene un récord que habla muy bien de su regularidad. En los doce campeonatos en los que participó la temporada pasada –se perdió la cita de Houston por lesión– siempre finalizó entre los diez primeros, al igual que en el inicio de este año en el que defiende el título de campeón que consiguió en su primer curso en el LIV.

El capitán de la Legión XIII –el equipo más completo y que se encuentra ahora en lo más alto tras ganar en Riad y ser segundo en Adelaida– es segundo en la clasificación global por detrás del polaco Adrian Meronk (Cleeks). Rahm tiene 41 puntos y quiere salir de Hong Kong en lo más alto. Meronk, que ganó en Arabia y empató en el duodécimo lugar en Australia, cuenta con 44.66 pero su irregularidad hará que tarde o temprano pierda el liderato. La gran amenaza para el vizcaíno es Niemann. El chileno, capitán de Torque, ganó en Adelaida pero no sumó en Riad al quedar por debajo del top-24. Tercero, suma 40 puntos y promete dar guerra al igual que en 2024, cuando mantuvo un cara a cara apasionante con Rahm hasta la última fecha de Chicago.

'El león de Barrika' jugará por segunda vez en el Hong Kong Golf Club, un par 70 levantado en 1889 y que cuenta con más historia de la que a veces se le presupone a un certamen del LIV. Hace un año fue la cuarta prueba del calendario y Rahm fue octavo. El torneo lo ganó el mexicano Abraham Ancer (Fireballs) y por equipos se impusieron los Crushers de Bryson DeChambeau, último ganador del Abierto de Estados Unidos y otro serio aspirante al trono del LIV. El club acoge desde el año pasado al circuito saudí pero cada temporada organiza el Open de Hong Kong, un campeonato que hasta 2020 era una de las grandes paradas del circuito europeo. En su palmarés destacan los nombres de Justin Rose (2015), Rory McIlroy (2011) o Ian Poulter (2010). El año pasado se impuso Patrick Reed, que solo sumó puntos dentro del Asian Tour, motivo por el cual muchas de las estrellas europeas ya no se asoman por este rincón autónomo dentro de China.

Ganadores españoles

El vínculo de los jugadores españoles por el campo que acogerá este torneo es amplio. En 2001, el primer año en el que perteneció al circuito europeo, José María Olazabal se impuso en el primero de los seis entorchados que iban a coleccionar los representantes nacionales. Tras el triunfo del guipuzcoano llegó el de Miguel Ángel Jiménez en 2004. El malagueño añadiría las conquistas de 2007, 2012 y 2013 para convertirse junto al taiwanés Hsieh Yung-Yo en el golfista que más veces se ha impuesto en el lugar. El valenciano José Manuel Lara consiguió en 2006 una de sus dos victorias en el DP World Tour. Ahora Rahm quiere unirse a ellos y sumar un botín de cuarenta puntos que le aúpen al primer puesto del ránking LIV.

«No es una ciudad que conozca mucho. Lo que puedo decir es que es divertida, la gente ha sido fantástica, y el ambiente y la comida muy buenos. Me encanta venir a lugares en los que no he estado antes y ver un campo de golf tradicional en buen estado es fantástico», declaró Rahm hace un año antes de disputar el torneo. El vizcaíno no competirá durante la madrugada de España como en Adelaida pero quien quiera verle (Movistar + tiene los derechos) deberá volver a tirar del despertador. Tanto el viernes como el sábado los partidos arrancarán a las 5.15 horas, mientras que el domingo empezará a las 5.35 horas a excepción del partido estelar, que lo hará un cuarto de hora después. Rahm no saldrá del sudeste asiático ya que la próxima semana le espera Singapur.