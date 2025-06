¿Cómo le ha ido a Jon Rahm en sus ocho apariciones en el US Open? El vizcaíno conquistó la edición de 2021, fue el mejor amateur en 2016 y en dos ocasiones se quedó fuera del corte

Jon Rahm se reencuentra con Oakmont, el campo en el que disputó su primer major allá por 2016. Fue en un US Open como el que disputa a partir del jueves por novena vez. Lo ganó en 2021, no pasó el corte en dos ocasiones y ha conseguido ser tercero en otra ocasión. El año pasado, sin embargo, no lo pudo disputar por lesión.

2016. Oakmont, Pensilvania. Con 21 años, puesto 23 con +7. Mejor amateur. Ganó Dustin Johnson con -4.

2017. Erin Hills, Wisconsin. No pasó el corte con +5. Se impuso Brooks Koepka con -16.

2018. Shinnecock Hills, Nueva York. Fuera del corte con +15. Venció Koepka (+1).

2019. Pebble Beach, California. Fue tercero con -7, a seis golpes del campeón Gary Woodland.

2020. Winged Foot, Nueva York. Puesto 23 con +10. Se impuso Bryson DeChambeau con -6.

2021. Torrey Pines, California. Logró su primer major al imponerse a Louis Oosthuizen (-6 frente a -5).

2022. The Country Club, Massachusetts. Fue duodécimo con +1. Ganó Matt Fitzpatrick con -6.

2023. Los Angeles Country Club, California. Décimo con -3, a siete golpes del vencedor Wyndham Clark.

2024. Llegó a viajar a Pinehurst, Carolina del Norte, pero no compitió por una infección en el pie.