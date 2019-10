Eurocopa 2020 | Clasificación Suecia, más pasado que presente Los suecos celebran uno de sus goles del pasado domingo ante Malta. / efe El tercer puesto del Mundial de Estados Unidos'94, con los Ravelli, Bjorklund, Dahlin, Brolin o el joven Henrik Larsson, referencia histórica de una selección sin estrellas pero con un buen bloque IGNACIO TYLKO Estocolmo Enviado especial Lunes, 14 octubre 2019, 11:51

Con cinco puntos menos que España pero segunda de grupo, Suecia se la juega en Solna y cuenta con argumentos para complicar la vida a cualquiera. No es ni por asomo aquél gran combinado mágico del Mundial de Estados Unidos'94, donde acabó tercero con los Thomas Ravelli, extravagante y temperamental pero gran portero, Limpar, Bjorklund, Dahlin, Brolin, un jovenHenrik Larsson o el altísimo delantero Kennet Andersson como estrellas dirigidas por Tommy Svensson, y ya tampoco cuenta con el gol y la pasión de 'Ibra', pero tiene clarísimo a lo que juega y es compacta, siempre con las líneas muy juntas en un clásico 4-4-2. No le inquieta regalar el balón al avbersario y apostar cuando lo posee por el juego directo, confiando su suerte al tradicional poderío físico de sus jugadores.

En el puesto 18 en el escalafón de la FIFA, es decir, once lugares por debajo de España, la actual Suecia está dirigida desde 2016 por Jan Andersson, que a nivel de clubes nunca entrenó en una gran liga y ni siquiera salió de su país. Guarda ciertas similitudes con la Noruega que incomodó a España hasta empatarla el domingo en el estadio Ullevaal de Oslo, pero también presenta alguna diferencia notable.

Si en el elenco de Lars Lagerback es el txuri-urdin Martin Odegaard, entre líneas y como segundo punta, el encargado de tratar de desequilibrar en ataque, en Suecia ese papel lo representa Emil Forsberg, que actúa escorado hacia la izquierda y traza peligrosas diagonales, como en el sorprendente Leipzig de la Bundesliga.

Los escandinavos jugarán sus bazas centrados en su bloque defensivo y en lo que puedan buscarse la vida arriba Marcus Berg, Quaison y el joven Isak, que ha iniciado el curso a un buen nivel en la Real Sociedad. Otro colega que tendrá enfrente, si es que dispone de minutos, el eibarrés Mikel Oyarzábal.

Suma hasta ahora cuatro victorias, dos empates, ambos ante Noruega, y solo una derrota, la sufrida ante La Roja. En su feudo, venció en la primera jornada con ciertos apuros a Rumanía (2-1), después superó a Malta (2-0) y tropezó en octubre pasado frente a su vecinos escandinavos. Viene de golear en Malta (0-4) y, tras la cita peliaguda de este martes ante La Roja, le quedará visitar Bucarest en una cita que se presume como una final por el segundo puesto que da acceso directo a la Eurocopa 2020, y recibir a las flojas Islas Feroe para cerrar el grupo F, el 18 de noviembre.

'Ibra' acusa de racista al seleccionador

Existe cierto ambiente enrarecido en la concentración sueca tras las acusaciones de racismo vertidas por Zlatan Ibrahimovic contra el seleccionador, Jan Andersson. Aprovechando la visita el martes a su Malmoe natal para inaugurar una estatua, regalo de la Federación Sueca al considerado mejor jugador de su historia, 'Ibra', de ascendencia bosniocroata, atacó al máximo responsable del combinado absoluto por no convocar en su primera lista tres años atrás a ningún jugador de origen inmigrante.

Retirado de la selección tras la Eurocopa de Francia 2016, el ariete de Los Ángeles Galaxy acusó a Andersson de destruir lo que él había construido «en veinte años», aludiendo a que la selección reflejaba la multiculturalidad de Suecia -con una población de origen extranjero del 20 por ciento-, a la vez que le reprochó que diese más oportunidades a veteranos como Granqvist y Berg, hablando incluso de una «secta».

«Me puso muy triste y me decepcionó mucho que un antiguo jugador de la selección dijese eso. Me dolió», ha admitido Andersson. Asegura que las acusaciones «no tienen ninguna sustancia o fundamento, que él no se fija en el origen de los jugadores al convocarlos y que hace tres años y medio que no habla con 'Ibra', a la vez que ha agradecido el »enorme« apoyo recibido.

Mientras, los internacionales han apoyado a su su técnico, si bien han evitado provocar confrontaciones directas con el temperamental ariete, máximo goleador en la historia de Suecia. «Tenemos a jugadores de origen inmigrante. No creo que Jan sea racista y, como no lo creo, no me influye. Tengo raíces extranjeras y estoy aquí...», ha comentado el delantero Robin Quaison, de madre ghanesa. P

or su parte, el veterano Sebastian Larsson aseguró que reciben a todos los jugadores «con los brazos abiertos» y que no le interesa el apellido de nadie, además de recordar que todo el equipo arropó a Jimmy Durmaz cuando el pasado Mundial fue objeto de insultos en redes sociales por la falta que permitió a Alemania derrotar a Suecia.