Irene Paredes se moja sobre la sentencia a Rubiales: «Es llamativo que no haya condena por coacciones»

Gabriel Cuesta Jueves, 20 de febrero 2025, 20:07 Comenta Compartir

Irene Paredes volvió a coger este jueves los galones como capitana de La Roja tras las dos últimas convocatorias de 'veto'. Lo hizo compareciendo ante los medios de comunicación pocos días después de que hiciera lo propio ante el juez del 'caso Rubiales'. «Soy capitana pero y ya sabía que tendría mucha preguntas y peticiones. Por eso consideramos que era importante salir en rueda de prensa e intentar responder a todo», justificaba la central del Barça y exjugadora del Athletic.

La defensa calificó de «acertada» la condena por agresión sexual, pero confesó que le pareció «llamativo» que no haya condena por coacciones para el expresidente de la Federación. ««Lo que tuve que decir ya lo dije en el juicio y a partir de ahí hay personas, en este caso el juez, que han dictado sentencia, y en eso no me puedo meter»», dejaba caer la testigo en la previa del enfrentamiento en la Liga de Naciones ante Bélgica e Inglaterra.

¿Y el vestuario? «El sentir es lo que ya he dicho. Respetamos a la Justicia y nos centramos en el partido de mañana, que es lo que nos toca», zanjaba. Paredes reconoció que todavía no había podido hablar con Jenni Hermoso tras conocerse la sentencia por el beso no consentido que recibió del exdirigente del organismo federativo. «Lo haré, si no es en un rato, mañana. No sé cómo está Jenni, pero hay ciertas cosas que se quedan dentro de nosotras».

Ausencia

Sobre sus dos últimas ausencias, Paredes evitó hablar de veto por su apoyo a Hermoso tras el beso de Rubiales y señaló a las lesiones que la han lastrado en los últimos meses tras los Juegos. «Cada vez es más difícil venir a la selección. Me centré en volver a rendir al máximo nivel para jugar con mi club y regresar a la selección. El hecho de no haber estado durante un tiempo era una consecuencia de no estar en un buen momento», razonaba.

La seleccionadora Montse Tomé recupera a Paredes en una primera convocatoria del año que sigue apartando a Jenni Hermoso. En su momento, la ovetense justificó las convocatorias sin Paredes por haber «valorado por rendimiento deportivo», aunque aseguró «no cerrar las puertas a nadie».