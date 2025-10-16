El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente El primer ministro francés salva la primera moción de censura contra su Gobierno por solo 18 votos

Iñigo Martínez al ser preguntado por quién quiere que gane el Mundial: «¿Ahora mismo...?»

El central vizcaíno ve difícil que Luis de la Fuente le llame aunque asegura que volvería a la selección

A. Mateos

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:00

Comenta

Iñigo Martínez ofreció ayer una de sus entrevistas más sinceras. Lo hizo en 'El partidazo de Cope' y ya alejado del foco mediático. El de Ondarroa fichó en verano por el Al Nassr saudí y se despidió del fútbol de élite con tres títulos en el Barça. Precisamente en el club catalán protagonizó una de las imágenes que más le han perseguido en los últimos meses, la de ondear la estelada -la bandera independentista- en las calles de Barcelona.

Muchos aficionados del resto de España exigieron que el exjugador del Athletic no regresase a una convocatoria de la selección española, pese a que lleva sin ir desde noviembre del 2023. Pero sí que aquella imagen le apartó de todas las quinielas que apuntaban a un posible regreso a la lista de De la Fuente. Al técnico riojano y a la Federación no les gustó que Iñigo causase baja de forma repentina el pasado mes de marzo por una supuesta lesión, y tras la imagen con la estelada y otras polémicas, lo borró de su lista de seleccionables.

A Martínez le preguntaron anoche en la Cope por quién quiere que gane el Mundial. Y el de Ondarroa fue muy sincero. «¿Ahora mismo? Quiero que gane España el Mundial. He competido allí y tengo muchos amigos», aseguró tras explicar que no entiende por qué «juntamos la política con el fútbol».

El de Ondarroa no entiende las críticas por su imagen con la estelada. «Una cosa es que yo esté a favor de que un pueblo sienta que pueda ser libre de opinar o de manejar el país a su antojo, y otra que yo sienta que como yo estoy a favor de la independencia, no quiera ir a la selección. Eso no es así. Si no hubiese rechazado la convocatoria desde el primer minuto», apuntó. Castaño no parecía estar muy de acuerdo con el futbolista y se lo hizo saber: «Entenderás que la gente pueda unir las cosas, ¿no?». Sin embargo, Iñigo sospecha que «la gente une esas cosas porque soy vasco».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un niño de 5 años al caer desde el balcón de un quinto piso en Bermeo
  2. 2

    Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Muxika
  3. 3 La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»
  4. 4 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  5. 5 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  6. 6 Expulsan de China y le prohíben la entrada de por vida a un ciclista español por poner el icono de un cerdo junto a la bandera del país
  7. 7

    La Oreja de Van Gogh anuncia el regreso de Amaia Montero y la salida temporal de Pablo Benegas
  8. 8 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  9. 9 Quién es Pablo Benegas, el fundador y compositor de La Oreja de Van Gogh que deja la banda de manera temporal tras la vuelta de Amaia
  10. 10

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Iñigo Martínez al ser preguntado por quién quiere que gane el Mundial: «¿Ahora mismo...?»

Iñigo Martínez al ser preguntado por quién quiere que gane el Mundial: «¿Ahora mismo...?»