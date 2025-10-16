Iñigo Martínez, tras ser criticado por posar con la estelada e ir con España: «Lo unen porque soy vasco» El central de Ondarroa, que salió del Barça este verano para recalar en Arabia Saudí, confirma que iría al Mundial si recibiese la llamada de Luis de la Fuente

La imagen de Iñigo Martínez ondeando la estelada en las calles de Barcelona durante las celebraciones por los títulos logrados la temporada pasada por el Barça, dieron la vuelta al país. La polémica no tardó en surgir pues, hasta ese momento, el central de Ondarroa había sido un habitual en la selección española. Es cierto que había perdido protagonismo -su último partido fue en noviembre de 2023- pero aún estaba en las quinielas de Luis de la Fuente.

Aquella foto con la bandera independentista catalana apunta a que terminó por enterrar toda posibilidad de retorno a la selección, tal y como ha ocurrido con Laporte en este parón internacional. A Iñigo Martínez le preguntaron anoche al respecto en 'El partidazo de Cope'. «¿Te gustaría jugar el Mundial?», le tanteó Juanma Castaño. «¿A quién no le gustaría? Pero creo que sería malo a estas alturas que volviera a estar en esa lista con 35 años. No sería bueno para España», zanjó Iñigo desmarcándose de toda posibilidad. Pero Castaño aludió a posibles lesiones en la zaga. ¿Y si esa llamada se produjese? «Por supuesto que iría», sentenció el exjugador del Athletic, ahora en las filas del Al Nassr saudí.

El de Ondarroa no entiende las críticas por su imagen con la estelada. «Una cosa es que yo esté a favor de que un pueblo sienta que pueda ser libre de opinar o de manejar el país a su antojo, y otra que yo sienta que como yo estoy a favor de la independencia, no quiera ir a la selección. Eso no es así. Si no hubiese rechazado la convocatoria desde el primer minuto», apuntó. Castaño no parecía estar muy de acuerdo con el futbolista y se lo hizo saber: «Entenderás que la gente pueda unir las cosas, ¿no?». Sin embargo, Iñigo sospecha que «la gente une esas cosas porque soy vasco».

Es más el de Ondarroa no esconde que va con La Roja en el Mundial. «Juntamos la política con el fútbol y no tiene nada que ver. ¿Ahora mismo? Quiero que gane España el Mundial. He competido allí y tengo muchos amigos», aseguró.