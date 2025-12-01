El Basconia no logra ninguna victoria en todo el mes de noviembre

Peru Olazabal Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:23 Comenta Compartir

El Basconia sigue muy atascado en Segunda Federación. Tras ser un auténtico rodillo la campaña pasada y lograr un histórico ascenso, ahora no consigue dar con la tecla en un escalón superior. Transcurridos ya tres meses íntegros de competición, en los que se han disputado trece de las 34 jornadas ligueras -más de un tercio de la temporada total-, la situación del conjunto basauritarra es muy delicada. Es colista de su grupo, habiendo sumado únicamente ocho de los 39 puntos posibles. Asimismo, los puestos que aseguran la permanencia le quedan ya a siete puntos de distancia. Es decir, necesita una reacción muy notable más pronto que tarde.

En un principio, el segundo filial del Athletic pareció adaptarse bien a la nueva liga. Teniendo en cuenta la juventud de la plantilla y lo cambiante que suelen ser los planteles de los filiales, comenzar con tres empates contra rivales exigentes como el Utebo (2-2), la SD Logroñés (0-0) o el Alfaro a domicilio (1-1), parecía un buen bagaje. No obstante, a partir de ese momento, todo se vino abajo. Es cierto que muchas veces les han castigado pequeños detalles o errores defensivos puntuales. Aunque, por un motivo u otro, en las diez jornadas posteriores, han registrado un solo triunfo, dos empates y siete derrotas.

A nivel de resultados, no ha habido ningún tipo de progreso. Todo lo contrario. Su situación clasificatoria se ha ido agravando con el paso de los partidos y ahora la salvación parece muy lejana. De hecho, el Basconia no ha logrado ninguna victoria en todo noviembre, hundiéndose aún más en los puestos de descenso y cayendo a la última plaza. Arrancaron el mes con una dura derrota ante un Beasain (2-0) que, en ese momento, era colista y no conocía el triunfo. Después, perdieron por la mínima ante un recién descendido como el Real Unión (0-1). Luego fue un rival directo por la permanencia como el Ebro quién le venció por 1-0.

La ley del ex

En sus últimos dos compromisos, ha mejorado su rendimiento. Aunque la victoria se les sigue resistiendo. Logró un meritorio empate a tres contra un coloso de la categoría, como es la UD Logroñés (3-3). Un encuentro llegó a estar ganando 3-1 a falta de un cuarto de hora para el final. Sin embargo, la victoria del Alfaro le hizo caer a la última posición. Este pasado sábado, repitió tablas. El Basconia dominó el encuentro a domicilio frente a la Mutilvera. Incluso se pudo poner por delante al inicio de la segunda parte. Sin embargo, solo diez minutos después, Iñaki Tellechea, que jugó en el Basconia hace cuatro temporadas, cumplió con 'la ley del ex' e igualó el envite desde el punto de penalti.