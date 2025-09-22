El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Dos kilómetros de retenciones en el Txorierri hacia Barakaldo por un accidente múltiple
Diego Fernández persigue a un jugador del Utebo en la primera jornada de liga. Utebo FC
Segunda Federación

El Basconia se abona al empate en este arranque de temporada

El cuadro basauritarra es uno de los dos únicos equipos de toda la Segunda Federación que ha firmado las tablas en las tres jornadas de liga

Peru Olazabal

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:25

El Basconia no consigue romper el techo del empate en la que está siendo su primera aventura en Segunda Federación. Con mayor o menor acierto, ... los basauritarras han firmado las tablas en los tres partidos que han disputado en esta categoría. Una efeméride curiosa. Es el único equipo del grupo que ha empatado en las tres jornadas ligueras celebradas hasta ahora. Asimismo, es el único invicto en este arranque, a excepción de los cinco primeros clasificados, aquellos que ocupan los puestos de play-off de ascenso. De hecho, entre los noventa clubes que conforman este cuarto peldaño nacional, solo el Atlètic Lleida ha logrado estos mismos resultados.

