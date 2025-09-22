El Basconia se abona al empate en este arranque de temporada

El Basconia no consigue romper el techo del empate en la que está siendo su primera aventura en Segunda Federación. Con mayor o menor acierto, ... los basauritarras han firmado las tablas en los tres partidos que han disputado en esta categoría. Una efeméride curiosa. Es el único equipo del grupo que ha empatado en las tres jornadas ligueras celebradas hasta ahora. Asimismo, es el único invicto en este arranque, a excepción de los cinco primeros clasificados, aquellos que ocupan los puestos de play-off de ascenso. De hecho, entre los noventa clubes que conforman este cuarto peldaño nacional, solo el Atlètic Lleida ha logrado estos mismos resultados.

Por resultados, no se puede atribuir que el problema de los gualdinegros sea la falta de puntería o la blandura defensiva, por ejemplo. Los tres encuentros han tenido un desenlace distinto. La primera jornada ante el Utebo a domicilio terminó con 2-2 en el marcador. Después empataron a cero contra la SD Logroñés en Artunduaga. Por último, este pasado sábado, no pasaron del 1-1 frente al Alfaro. Es decir, suman tres goles a favor y otros tantos en contra en los tres partidos que han jugado hasta ahora. Unos números que no dicen demasiado de las fortalezas o las debilidades del equipo.

Sí cabe remarcar que, en el cómputo general, las sensaciones mostradas por el tercer equipo del Athletic son positivas. Practican un juego vistoso, vertical y con variantes. Además, han tenido tres huesos duros de roer delante en este arranque liguero. El Utebo se ha convertido en uno de los colosos de este grupo, clasificándose al play-off de ascenso durante las últimas dos campañas. Actualmente es el líder, tras haber ganado al Gernika (3-1) y al Deportivo Aragón (0-3) de forma holgada. La SD Logroñés es uno de los favoritos al ascenso. Es quinto y también ha vencido sus otros dos envites: 2-0 al Eibar B y 0-1 al Deportivo Alavés B.

En principio, el Alfaro no es un rival tan temible como los dos anteriores. Sin embargo, La Molineta es un estadio en el que cuesta horrores sacar los tres puntos. Solo hay que ver que el Sestao River, segundo clasificado y otro de los gallos del grupo, empató a dos en la jornada inaugural del actual curso. Por lo tanto, es probable que los resultados mejoren en duelos más asequibles, en los que los cachorros, además, hayan podido adquirir más experiencia en este tipo de retos.

Lo próximo que le espera al Basconia es recibir al Deportivo Aragón el sábado a las 16.30 horas en Artunduaga. Aunque, antes, Unamuno, Dani Pérez, Carril, Eghosa, Larrea, Unax Urzaiz y Cobos viajarán a Old Trafford para enfrentarse al Manchester United este miércoles a las 20.00 en la Premier International Cup.