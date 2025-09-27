Hablar de Ieltxu García es sinónimo de gol en este arranque liguero de Segunda Federación. Con cuatro dianas en sus primeros tres encuentros vistiendo la ... elástica del Sestao River, el joven de 21 años es el máximo goleador de toda la categoría, junto a Marc Marruecos (Bergantiños), Jaume Tovar (Atlético Baleares) y Jaime Barroso (Real Madrid C). El atacante de Sodupe charla en EL CORREO sobre la evolución que ha experimentado desde que salió de Lezama, entre otras cuestiones.

–Entró en Lezama con sólo once años y sale definitivamente este verano. ¿Cómo se lo tomó?

–Bien. Llevaba un año y medio cedido fuera, han sido situaciones en las que he estado a gusto, sobre todo, esta última temporada en el Leioa. Era algo que me esperaba y no me afectó mucho porque ya conocía lo que era estar fuera de Lezama.

–¿Qué ha aprendido de las cesiones en el Portugalete y el Leioa?

–No se busca lo mismo en este tipo de clubes que en el fútbol formativo. Te curtes mucho en todo lo que son las disputas, pelear en el campo, correr todos los balones...Cosas que quizás que en Lezama no te enfocas tanto y te das cuenta que te aportan muchísimo en los partidos. Antes era un extremo pegado a banda y veloz. Este año y medio y el cambio de posición me han hecho ganar muchos conceptos. Ahora sé estar más fuerte en todos los duelos. Sin dejar de lado mi velocidad para intentar aprovechar los espacios que se generan a la espalda de la defensa.

–¿Por qué se decidió por fichar por el Sestao River?

–Dentro de las opciones, era, sin duda, la que más me llamaba la atención. Era mi prioridad si terminaba saliendo del Athletic. Es un club histórico, todo el mundo me había hablado muy bien, tiene mucha gente detrás...En cuanto tocaron la puerta, no me lo tuve apenas que ni pensar. Tenía alguna otra opción de Segunda Federación, pero esta era la mejor.

–¿Cómo vivió el hecho de jugar en Las Llanas por primera vez?

–Es un campo muy especial. Tiene una afición que muy pocos o ningún club tiene por la zona. En el campo se agradece mucho que te aplaudan cada carrera. Es algo que no vives en ningún otro lado y motiva muchísimo al jugador.

–¿En qué posición se encuentra más cómodo?

–No sé qué decirte. Son dos posiciones en las que me encuentro cómodo. En banda he jugado toda la vida, pero arriba también me siento bien. El año pasado estuve variando entre ambas y en las dos estoy cómodo.

–¿Cree que puede darle continuidad a su momento goleador y ser uno de los máximos artilleros de la categoría?

–Ojalá. La gente que jugamos arriba es lo que buscamos. Yo intentaré aportar al equipo lo máximo posible, los máximos goles, las máximas asistencias...Es una alegría que estén entrando, ojalá sigan entrando. Estoy seguro de que sí porque confío en que el equipo va a estar muy bien.

–Hay gente que ya teme que, de seguir así, en enero pueda ficharle un equipo de superior categoría o llamar la atención del Athletic. ¿Qué les diría?

–Que no es algo en lo que estoy pensando para nada ahora. Llevamos solo tres jornadas, hay que estar tranquilos porque quedan muchos partidos. Ahora solo estoy pensando en el Sestao River, aportar al equipo todo lo que pueda, seguir con el ritmo que llevamos e intentar que el equipo esté arriba en la tabla. Somos capaces de conseguir cosas grandes porque hay una plantilla muy completa y nos llevamos muy bien.