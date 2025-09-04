El Amorebieta incorpora al experimentado Fausto Tienza

Fernando Romero Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:37 Comenta Compartir

Aunque el mercado de fichajes ha terminado oficialmente, eso no es impedimento para que los equipos puedan incorporar a sus filas jugadores en situación de 'agente libre'. Es el caso del Amorebieta, que este jueves ha anunciado la incorporación a su plantilla de Fausto Tienza, un curtido y experimentado futbolista que llega a Urritxe para dotar de empaque a su centro del campo.

A sus 35 años, el mediocentro acumula una dilatada trayectoria salpicada con diversos éxitos, y que incluye, por ejemplo, 150 partidos entre Primera y Segunda División, disputados cuando militó en las filas de Osasuna, Betis, Racing de Santander, Alcorcón, Cádiz y Extremadura.

En su currículum, el futbolista extremeño también puede presumir de haber disputado cerca de doscientos partidos en la categoría de bronce, entre Primera Federación y la ya desaparecida Segunda División B en equipos del calibre del Ibiza o el Nástic de Tarragona. También tiene experiencia internacional, ya que militó durante una temporada en el Panathinaikos.

Su último club ha sido el Compostela, donde recaló en el mercado de invierno de la pasada campaña. Quedó libre en junio, y ahora se alista en la aventura del Amorebieta en Segunda Federación para aportar liderazgo, experiencia y poderío al centro del campo de los zornotzarras.