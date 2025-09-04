El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
SD Compostela

El Amorebieta incorpora al experimentado Fausto Tienza

El mediocentro pacense cuenta con una dilatada y exitosa trayectoria

Fernando Romero

Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:37

Aunque el mercado de fichajes ha terminado oficialmente, eso no es impedimento para que los equipos puedan incorporar a sus filas jugadores en situación de 'agente libre'. Es el caso del Amorebieta, que este jueves ha anunciado la incorporación a su plantilla de Fausto Tienza, un curtido y experimentado futbolista que llega a Urritxe para dotar de empaque a su centro del campo.

A sus 35 años, el mediocentro acumula una dilatada trayectoria salpicada con diversos éxitos, y que incluye, por ejemplo, 150 partidos entre Primera y Segunda División, disputados cuando militó en las filas de Osasuna, Betis, Racing de Santander, Alcorcón, Cádiz y Extremadura.

En su currículum, el futbolista extremeño también puede presumir de haber disputado cerca de doscientos partidos en la categoría de bronce, entre Primera Federación y la ya desaparecida Segunda División B en equipos del calibre del Ibiza o el Nástic de Tarragona. También tiene experiencia internacional, ya que militó durante una temporada en el Panathinaikos.

Su último club ha sido el Compostela, donde recaló en el mercado de invierno de la pasada campaña. Quedó libre en junio, y ahora se alista en la aventura del Amorebieta en Segunda Federación para aportar liderazgo, experiencia y poderío al centro del campo de los zornotzarras.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2

    «Bilbao se ha convertido en una referencia de comportamientos incívicos e inaceptables»
  3. 3

    «Oye, que has abucheado a uno del Movistar»
  4. 4 El final más triste después de una gran jornada de ciclismo
  5. 5 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos de Bilbao: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  6. 6 Perico Delgado se moja por las protestas propalestinas en Bilbao por La Vuelta: «¡Pues ya está arreglado!»
  7. 7

    ¿Qué ha ocurrido para que se produzca una chapuza tan insólita como la de Laporte?
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9

    Las instituciones vascas arremeten contra los «intolerantes» que «se han cargado la buena imagen de Bilbao y de Euskadi»
  10. 10

    El testimonio de la joven violada en Galdakao apunta a un caso de sumisión química

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Amorebieta incorpora al experimentado Fausto Tienza

El Amorebieta incorpora al experimentado Fausto Tienza