Natxo González: «Me queda una sensación de deuda con el Amorebieta»

Llegó en el mes de noviembre sin hacer demasiado ruido para tratar de reconducir la situación de un Amorebieta desnortado en el inicio del curso, pero no lo logró. El lastre que tenía el equipo azul era complicado de levantar, pero de la mano de Natxo González se han quedado cerca. El técnico vitoriano, que disfruta ya de unos días de relajo junto a su familia, atiende a EL CORREO para analizar su paso por el banquillo azul, al que deja una puerta abierta para volver.

- ¿Cuál es su análisis de su estancia en Urritxe?

- Tristemente, no ha sido suficiente para lograr el objetivo. En mis meses, de los que soy el responsable, los números no han sido malos, siempre fuera de la zona de descenso. Además, en la segunda vuelta habríamos quedado entre los diez primeros. Pero no hemos sido capaces de nivelar el déficit que traíamos. Había muchas vías de agua que taponar, y hemos taponado las que hemos sido capaces. Eso es, quizá, lo que no nos ha permitido remontar.

- ¿Cómo fue la adaptación del equipo a su llegada?

- Cuando llegas a mitad de temporada, lo primero es intentar ganar el siguiente partido sin margen de maniobra. Y después, poco a poco, ir adaptando al equipo a lo que tú quieres, siempre con la ayuda de los jugadores. Por eso las pretemporadas son tan importantes, es donde se marcan los objetivos, las pautas, las normas... y nosotros tuvimos que hacerla sobre la marcha.

- Al final, y pese al descenso consumado, el equipo ha competido hasta la última jornada.

- Si pudiera elegir, diría de prolongar la temporada unas semanas más, pero como no es posible… Estoy contento con este último tramo de competición. No es fácil, cuando prácticamente ves que estás descendido, mantener la atención y el nivel. Y la respuesta ha sido muy buena. Hemos competido muy bien en estos últimos partidos.

Las claves

- ¿Cuáles han sido los momentos clave de la temporada?

- Ha habido momentos puntuales que nos hubieran hecho sacar la cabeza a esa permanencia. El día del Sestao, los dos partidos seguidos en casa… en ese tramo solo sacas dos puntos. El derbi de Las Llanas nos hizo daño, y en casa perdimos puntos importantes, encajando goles que nos han penalizado. El nivel defensivo ha sido, quizá, el punto débil, porque el contrario muchas veces nos ha hecho goles sin apenas provocarlos.

- La eficacia en las áreas, de la que tanto ha hablado este tiempo…

- Así es. Aunque yo me quedo satisfecho como entrenador con la identidad que hemos conseguido. De área a área hemos sido un buen equipo la mayoría de ocasiones, hemos competido bien, con opciones de haber sacado muchos más puntos. Pero como se suele decir, las áreas son las que valen. Y ahí en momentos puntuales no hemos sido eficaces. Cuando hemos acabado donde hemos acabado, es por algo.

- ¿Con qué se queda de su paso por el Amorebieta?

- Me quedo, sin duda, con el día a día. Me he encontrado muy a gusto. He tenido a mi alrededor gente normal, que no es poco en el mundo del fútbol hoy en día. Ha sido muy agradable convivir con el resto del staff, con la directiva, con la dirección deportiva y con el grupo de jugadores. Realmente, yo le doy mucho valor al proceso, y en ese proceso el día a día ha sido bueno. Lógicamente, en siete meses, en una familia de treinta y cinco personas, pasan cosas, pero entra dentro de lo normal.

- ¿Seguirá la próxima campaña?

- Veremos a ver. La puerta diría que sí está abierta a la continuidad. Aquí he estado muy contento y muy agradecido por el trato y el respeto que he tenido desde todos los ámbitos. Me queda esa sensación de deuda con el club, con los que confiaron en su día en mí para cumplir el objetivo. Y no lo he conseguido.

- Se podría decir que tiene una espinita clavada…

- Sí, claro. A mí eso por dentro me deja ese malestar y esa sensación de tener una espinita clavada. No he sido capaz de conseguir el objetivo para el que se me había traído. Entendiendo siempre que los resultados no dependen de uno mismo, pero todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad. En cualquier caso, me llevo un grandísimo recuerdo de Amorebieta, de Urritxe, de toda la gente. Y a estas alturas de mi vida, eso lo valoro mucho.